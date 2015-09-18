Заработок до 1100 сатоши за одну игру в "Морской бой"

Здравствуйте, все те, кто зарабатывает криптовалюту биткоин на кранах. Хочу поделиться интересным краном по мотивам всем известной с детства игры «Морской бой».
Кран дает сатоши за подбитые корабли. В зависимости от количества потопленных кораблей выдается до 1100 сатоши. Между играми включается таймер, который отсчитывает 10 минут. 1100 дает, если подбить все корабли, что довольно просто, поэтому получается получить максимальное вознаграждение чаще, чем на других кранах.
Проверено на практике, если заработали меньше 30 сатоши за игру можно переиграть сразу, а не ждать 10 мин., просто нажмите Play again вместо Next.
Об игре:
На игру выделяется 20 выстрелов, но за каждое попадание в цель даются дополнительно патроны. Корабли могут размещаться только по горизонтали или вертикали. При попадании в клеточке загорается огонек, при промахе - жирная точка.
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Выплату надо заказывать при достижении 10 000, набирается сумма быстро, но минус, что заявка долго обрабатывается. Мне заказанная выплата пришла дней через десять. Вот скрин выплаты:
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Мой видеообзор на кран