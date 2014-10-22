Прогноз Г. Грефа на 2017 год

Герман Греф высказал свою экспертную точку зрения относительно экономической ситуации в России в 2017 году, которую он прогнозирует следующим образом: «Чёрных лебедей» в следующем году не ожидается, поскольку если и упадут цены на сырьё, что маловероятно, то незначительно, ведь они уже на низком уровне. Стоимости алюминия опускаться некуда, а уголь может немножко стать дешевле, но в 2016 году он заметно подорожал, поэтому его незначительное удешевление ни на что не повлияет».
Также он отметил, что в настоящее время стоимость нефти составляет 53 долл./барр., поэтому даже если она опустится до 45 долл./барр., то ничего страшного не произойдёт, поскольку в бюджете заложена цена на нефть марки Urals – 40 долл./барр.
Вроде бы его слова выглядят оптимистично, но лишь для простого обывателя, под которого и даются столь популистские ответы. С учётом того, что бюджет и так дефицитный, заложенная 40-долларовая цена на нефть ни о чём не говорит. Компенсировать дефицит бюджета будет Резервный фонд, который расходуется с огромной скоростью.
Также Греф убеждает, что в 2017 г., в 100-летний юбилей революции 1917 г., мы входим позитивно, с большими ожиданиями. Правда он не пояснил, о каких именно ожиданиях идёт речь.
Отвечая на вопрос о реформе надзора, которую проводит Банк России, Греф заявил: «Председатель Банка России проводит весьма болезненную для нас политику, но абсолютно правильную».
Позвольте, правильную политику для кого?
Специально для mmgp.ru