|
Сегодня, 22:16
|
Сегодня, 20:59
|
#1
|
Специалист
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,777
Благодарностей: 1,474
|
В Китае установили статую петуха, похожего на Трампа
У птицы "фирменная" прическа американского лидера.
В китайском городском округе Тайюань установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Птица с «фирменной» прической американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии Года Петуха.
Скульптура станет его талисманом, сообщил заместитель директора департамента планирования ArtWalk Mall Цао Минглианг.
Заказчиком статуи является компания-владелец торгового комплекса. В будущем планируется выпуск целой серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.Цао сказал, что некоторые из них уже продаются в электронном магазине Taobao, которые принадлежат Alibaba.
По крайней мере четыре магазина продают петушка Трампа по ценам, начиная от $ 57 до $1,739.
Как отмечает телеканал, статуя имеет высоту в 32 фута (9,7 метров).
Напомним, еще перед выборами президента телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа, после чего тогда еще кандидат в президенты безуспешно попытался привести в порядок свою легендарную прическу под аплодисменты аудитории.
Это не первый «птичий двойник» избранного президента США в Китае. Ранее сообщалось, что похожий на Трампа золотой фазан стал интернет-звездой. Пятилетнего фазана сфотографировал журналист из Ханчжоу в местном сафари-парке.
по материалам http://www.unian.net/curiosities/170...na-trampa.html
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 22:16
|