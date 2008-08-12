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В Китае установили статую петуха, похожего на Трампа

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Старый Сегодня, 20:59
#1
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В Китае установили статую петуха, похожего на Трампа
У птицы "фирменная" прическа американского лидера.


В китайском городском округе Тайюань установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Птица с «фирменной» прической американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии Года Петуха.

Скульптура станет его талисманом, сообщил заместитель директора департамента планирования ArtWalk Mall Цао Минглианг.

Заказчиком статуи является компания-владелец торгового комплекса. В будущем планируется выпуск целой серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.Цао сказал, что некоторые из них уже продаются в электронном магазине Taobao, которые принадлежат Alibaba.

По крайней мере четыре магазина продают петушка Трампа по ценам, начиная от $ 57 до $1,739.

Как отмечает телеканал, статуя имеет высоту в 32 фута (9,7 метров).

Напомним, еще перед выборами президента телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа, после чего тогда еще кандидат в президенты безуспешно попытался привести в порядок свою легендарную прическу под аплодисменты аудитории.

Это не первый «птичий двойник» избранного президента США в Китае. Ранее сообщалось, что похожий на Трампа золотой фазан стал интернет-звездой. Пятилетнего фазана сфотографировал журналист из Ханчжоу в местном сафари-парке.





по материалам http://www.unian.net/curiosities/170...na-trampa.html
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