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Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова

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Старый Сегодня, 20:56
#1
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Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова



Вину за смерть актера и режиссера Сергея Бодрова взял на себя актер Андрей Федорцов.
«В трагедии, скорее всего, еще и мы виноваты, потому что мы снимали как раз там до этого. И когда мы приехали на Ленфильм, как раз Сережа интересовался, как и чего. Мы даже дали телефоны ОМОНа, который нас охранял. Кстати, с Сережей там погиб один из наших друзей из ОМОНа из Осетии», - заявил Федорцов.

Артист также добавил, что провести съемки в Кармадонском ущелье Бодрову посоветовал именно он.
«Там такое странное место, где можно под гору залезть, там такие своды. И вот мы там снимали. И вот там Сережу и искали потом, когда провалилось все это», - отметил артист.

Бодров и Федорцов познакомились, по словам актера, на кладбище во время съемок фильма «Брат».
"Когда мы таскали на кладбище бандитов – вот с этого все началось. Был дождик. Просто таскали одного алкоголика. Так как было холодно, он напился, в мешке все время двигался и старался петь песни. Сережа Бодров его несколько раз… сделал так, чтобы он замолчал", - рассказал Федорцов.

В своем интервью Федорцов отметил, что Бодров был профессиональным актером, который умел «чувствовать партнера». Также он подчеркнул, что между ними «вообще не было проблем» во взаимоотношениях.

27 декабря Сергею Бодрову исполнилось бы 45 лет. Актер и режиссер погиб в Кармадонском ущелье, когда работал над съемками фильма «Связной». На съемочную группу внезапно сошел ледник 20 сентября 2002 года. В ходе поисково-спасательной операции останки жертв трагедии так и не были найдены. Все члены съемочной группы официально числятся пропавшими без вести.
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Старый Сегодня, 21:19
#2
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 11,460
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Re: Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
Вот это много кто захочет почитать.
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