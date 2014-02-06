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Старый Сегодня, 20:48
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 63
Благодарностей: 13
КП: 0.000
Investgram.ru 100% рефбек
Здравствуйте.
Решил запустить рефбек по хайпам.

На данный момент выплачиваю 100% рефбек по 3 проектам
1) Tradeex LTD
2) PaytUP
3) Razzleton

Заявка на рефбек должна состоять из:
1) Ник в проекте
2) Сумма внесенная
3) Дата внесенной суммы

Написать рефбек можете на:
1) Личка на этом форуме
2) Здесь в теме
3) В комментариях на моем сайте.

Спасибо за внимание.
>ссылка< Investgram.ru
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