В Москве отпразднуют день рождения биткоина

3 января 2017 года в московском клубе Chateau De Fantomas состоится первое официальное празднование Дня рождения биткоина в России. Организаторами мероприятия выступают CryptoForum Russia и Cryptomania.
Как сообщают организаторы, в мероприятии примут участие представители всех ведущих российских криптопроектов. Также запланированы презентации ряда новых проектов и розыгрыш нескольких биткоинов. В частности, заявлено, что гости мероприятия смогут принять участие в закрытой предпродаже CVCoins: на вечеринке будет проведен розыгрыш 500 CVC, 300 CVC и 100 CVC, обладателей которых определит компьютер.
Генеральным партнером мероприятия является компания Crypviser, разработавшая первую в мире коммуникационную сеть на базе блокчейн-технологий с максимальной степенью безопасности и шифрования всех видов данных (чаты, аудио/видео звонки, конференции, и т.д.) для социального и бизнес-общения.
Билеты на вечеринку можно выиграть в социальных сетях Facebook
, Вконтакте
или приобрести на сайте TimePad
.
Напомним, что один из организаторов мероприятия, форум CryptoForum Russia, прошел 8 ноября в Москве и собрал представителей криптосообщества, бизнесменов и криптовалютных активистов, заинтересованных в развитии отрасли.
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