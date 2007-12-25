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В Москве отпразднуют день рождения биткоина

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Старый Сегодня, 20:43
#1
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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
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награды Волшебный горшочек 
В Москве отпразднуют день рождения биткоина
3 января 2017 года в московском клубе Chateau De Fantomas состоится первое официальное празднование Дня рождения биткоина в России. Организаторами мероприятия выступают CryptoForum Russia и Cryptomania.

Как сообщают организаторы, в мероприятии примут участие представители всех ведущих российских криптопроектов. Также запланированы презентации ряда новых проектов и розыгрыш нескольких биткоинов. В частности, заявлено, что гости мероприятия смогут принять участие в закрытой предпродаже CVCoins: на вечеринке будет проведен розыгрыш 500 CVC, 300 CVC и 100 CVC, обладателей которых определит компьютер.

Генеральным партнером мероприятия является компания Crypviser, разработавшая первую в мире коммуникационную сеть на базе блокчейн-технологий с максимальной степенью безопасности и шифрования всех видов данных (чаты, аудио/видео звонки, конференции, и т.д.) для социального и бизнес-общения.

Билеты на вечеринку можно выиграть в социальных сетях Facebook, Вконтакте или приобрести на сайте TimePad.

Напомним, что один из организаторов мероприятия, форум CryptoForum Russia, прошел 8 ноября в Москве и собрал представителей криптосообщества, бизнесменов и криптовалютных активистов, заинтересованных в развитии отрасли.

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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 20:45.
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Старый Сегодня, 20:45
#2
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Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,457
Благодарностей: 6,097
КП: 0.214

награды Волшебный горшочек 
Re: В Москве отпразднуют день рождения биткоина
Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
3 января 2017 года
Тут и НГ и ДР биткоина
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moskva на форуме  
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Метки
биткоин, день рождение, москва, россия, технология блокчейн
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