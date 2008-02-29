Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,731 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Британка намерена ждать смерти петуха

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,771
Благодарностей: 1,473
КП: 0.058
Британка намерена ждать смерти петуха
Британка намерена ждать смерти петуха, чтобы вынуть из него сережку с бриллиантом!


Жительница Великобритании собирается ждать смерти своего петуха, который проглотил подарок ее возлюбленного - сережку с бриллиантом, пишет издание Telegraph.

Серьгу из белого золота с бриллиантом стоимостью более 450 долларов Клэр Леннон подарил возлюбленный. Вскоре украшение проглотил петух по кличке Сара.

Несколько дней пара внимательно изучала содержимое лотка домашней птицы, однако сережку не обнаружила. Позже в ветеринарной клинике выяснилось, что она застряла в желудке петуха.

"Ветеринар сказал, что может извлечь сережку хирургическим путем, но Сара может погибнуть, а это очень расстроит нашу шестилетнюю дочь Миа, которая души не чает в петухе", - рассказала журналистам Леннон.

Семья намерена ждать естественной смерти домашнего любимца и оберегать его от лис, воров и других жизненных напастей, которые могут лишить их не только петуха, но и ювелирного украшения.

По прогнозам ветеринаров, птица может прожить еще около восьми лет.

Напомним, в апреле этого года в США полиция задержала грабителя, который проглотил ювелирное украшение, чтобы похитить его. Мужчина проглотил обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью в 3,2 тысячи долларов.

источник
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB-5000%-HyipClub.Club
Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 20:43
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,208
Благодарностей: 88
КП: 0.114
Re: Британка намерена ждать смерти петуха
Цитата:
Сообщение от Еvgeniwolf Посмотреть сообщение
"Ветеринар сказал, что может извлечь сережку хирургическим путем, но Сара может погибнуть, а это очень расстроит нашу шестилетнюю дочь Миа, которая души не чает в петухе", - рассказала журналистам Леннон.
Вполне логичное решение, тем более птица долго не живёт, возможно что петух уже старый, вот поэтому приняли такое решение. Знают, что долго он не проживёт.
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора
Whore65 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Британка случайно постирала лотерейный билет с выигрышем в 33 миллиона фунтов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 11 25.01.2016 22:01
Украинское язычество. Вера к смерти Руслан1976 Политика и экономика 35 16.01.2015 02:17
Вопрос жизни и смерти SM PUNK Сайтостроение: общий форум 0 24.11.2009 13:33
Узнай день своей смерти! povava Юмор 12 29.02.2008 08:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
NASA создаст жилой модуль для глубокого космоса
От Денис Болтов в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
AdRebatesPro - adrebatespro.com
От vanklif в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
Питт, ДиКаприо и Де Ниро заработали по $13 млн за два дня
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jarwis
Блог о СЕО заработок и интернет бизнес - www.star-seo.com
От jarwis в разделе «Блоги о заработке»
Аватар NEL1978
Законопроект о регулировании рынка Форекс
От NEL1978 в разделе «Forex: общий форум»
Аватар Mega-Hyip
goldenearn - goldenearn.com
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube