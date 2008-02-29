Британка намерена ждать смерти петуха, чтобы вынуть из него сережку с бриллиантом!
Жительница Великобритании собирается ждать смерти своего петуха, который проглотил подарок ее возлюбленного - сережку с бриллиантом, пишет издание Telegraph.
Серьгу из белого золота с бриллиантом стоимостью более 450 долларов Клэр Леннон подарил возлюбленный. Вскоре украшение проглотил петух по кличке Сара.
Несколько дней пара внимательно изучала содержимое лотка домашней птицы, однако сережку не обнаружила. Позже в ветеринарной клинике выяснилось, что она застряла в желудке петуха.
"Ветеринар сказал, что может извлечь сережку хирургическим путем, но Сара может погибнуть, а это очень расстроит нашу шестилетнюю дочь Миа, которая души не чает в петухе", - рассказала журналистам Леннон.
Семья намерена ждать естественной смерти домашнего любимца и оберегать его от лис, воров и других жизненных напастей, которые могут лишить их не только петуха, но и ювелирного украшения.
По прогнозам ветеринаров, птица может прожить еще около восьми лет.
Напомним, в апреле этого года в США полиция задержала грабителя, который проглотил ювелирное украшение, чтобы похитить его. Мужчина проглотил обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью в 3,2 тысячи долларов.
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