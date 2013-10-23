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Рекордная е-коммерция на зимних каникулах

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Старый Сегодня, 20:31
#1
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Рекордная е-коммерция на зимних каникулах

Праздничный шоппинг выходит на низкий старт с неопределенностью вокруг выборов в США и опасениями по поводу неожиданной победы Трампа, но кажется, положение вещей изменилось, по крайней мере, для онлайн-торговцев о чем свидетельствует рост рейтинга сайтов е-Коммерции во время праздничного сезона и превосходные скидки в магазинах.

Согласно отчету Adobe, который освещает результаты предновогоднего шоппинга, операторы е-Коммерции пережили свой крупнейший Кибер понедельник в этом году – объем продаж перевалил за $3.3 млрд. Практически каждый день после кибер-понедельника поставщики онлайн-магазинов на продажах получали больше $1 млрд. Для сравнения, в 2010 году объем продаж в это же самое время составлял всего лишь $1 млрд, это только подчеркивает как часто люди стали делать покупки в Интернете сегодня.

Среди не удивительных бенефициаров в этом всплеске Интернет-шоппинга конечно же присутствует Amazon. Ссылаясь на данные Slice Intelligence, в докладе отмечается, что Amazon овладел практически половиной всех онлайн-продаж в этот праздничный сезон. Другая тенденция, подхваченная в этом сезоне – покупки в Интернете через мобильный. Согласно докладу, покупатели хотят больше, чем когда-либо, совершать покупки с помощью смартфонов в эти ключевые праздничные даты. Adobe заявляет, что с начала декабря половина веб-трафика и 30% всех розничных продаж были совершены с мобильных сайтов.

В то же самое время, когда сайты е-Коммерции наслаждались оживленными продажами во время праздников, розничные торговцы в обычных магазинах не были столь радостными. Доклад отмечает, что некоторые из них даже не достигли своих целей продаж в этом сезоне.

Более того, трафик магазинов снижается вот уже несколько лет подряд. Как магазинам удается преуспевать в этом сезоне останется загадкой до того момента, пока торговцы не сообщат о своих заработках за трехмесячный период, заканчивающийся в декабре. У торговцев все еще время начать загребать деньги лопатой от продаж, ведь неделя между Новым годом и Рождеством может принести доход в 10% от всех продаж на протяжении праздников.

Перевод специально для MMGP.ru

Источник

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