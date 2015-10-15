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Разработчик из Дубаи Meydan привлек $272 млн. финансирования от банков

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Старый Сегодня, 19:43
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 540
Благодарностей: 64
КП: 0.066
Разработчик из Дубаи Meydan привлек $272 млн. финансирования от банков
Средства будут направлены на существующие проекты и будущие схемы.
Дубайский застройщик Meydan обеспечил 1 млрд. дирхам ($272 млн.) инвестиций от банков для финансирования проектов в Дубае, в соответствии с совместным заявлением от фирмы и ведущего банка о финансировании.
Meydan участвует в нескольких проектах в Эмиратах, в том числе разработке схемы берегов Дубайского Водоканала на 3-километровом отрезке пути между районом Бизнес-Бэй и побережьем, и недвижимости рядом с Ипподром Мейдан, где происходят самые большие соревнования по скачкам Dubai World Cup.
Средства будут направлены на эти проекты и будущие схемы, говорится в заявлении.
Исламский Банк Абу-Даби (АДИБ) выступил в качестве единственного букраннера и уполномоченного ведущего организатора финансирования по данному финансированию, совместно с Исламским Банком и Аль Хиляль Банком, которые выступили уполномоченными ведущими организаторами финансирования с погашением в декабре 2018 года.
Meydan является активным заемщиком в последние месяцы. Компания вела переговоры с банками о синдицированном кредите в размере 600 млн. дирхам, согласно сообщению агентства Рейтер ранее в этом месяце.
В марте Meydan заключил сделку, чтобы получить $476 млн. финансирования от Национального банка Катара (QNB) и принадлежащего ему филиала коммерческого банка, поддерживающего инвестиции в новые проекты.
Meydan также получил 1 млрд. дирхам финансирования в июне, включая сукук на 700 млн. дирхам и кредита на сумму 300 млн. дирхам, одновременно с погашением в 2024 году. АДИБ выступил в качестве единственного координатора для финансирования, а также совместного ведущего менеджера и букраннера для сукук.
Переведено специально для форума mmgp: http://gulfbusiness.com/dubai-develo...funding-banks/

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TTLuck2017 вне форума  
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