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Ценные бумаги японской корпорации Toshiba рухнули за день на 20 процентов

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Старый Сегодня, 19:40
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Ценные бумаги японской корпорации Toshiba рухнули за день на 20 процентов
Сегодня ценные бумаги японской корпорации Toshiba обрушились на 20,43 процента. Теперь стоимость одной акции компании фиксируется на уровне 311,6 иены, или 2,65 доллара США. Данное дневное падение побило рекорд и превысило предела внутридневного изменения котировок, которые установлены Токийской Фондовой биржей. Кстати говоря, на закрытие торгов прошлого дня падение было зафиксировано на уровне 12 процентов.

Стоимость акций японской корпорации обрушилась сразу же после публикации новости о том, что Toshiba спишет стоимость своих активов в американской корпорации Westinghouse на несколько млрд долларов. Уже сейчас инвесторы обеспокоены тем, что после такой процедуры стоимость корпорации Westinghouse примет отрицательное значение.

Сейчас руководство японской корпорации Toshiba изучает экстренные пути привлечения инвестиционных средств, в том числе и в виде банковских займов. После таких заявлений можно прийти к выводу, что японский гигант так и не оправился от скандала прошлого года, когда руководство Toshiba было уличено в подделке годовых финансовых отчётов.

По материалам rns.online
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума  
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