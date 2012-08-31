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Количество микрофинансовых организаций сократилось на 500

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Микрофинансовые организации (МФО). Вопросы и ответы. Инвестирование в МФО. Обсуждение МФО и сервисов по их выбору. "МФО без документов" обсуждаются только в Форуме о псевдоинвестициях!
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#1
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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,066
Благодарностей: 463
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Количество микрофинансовых организаций сократилось на 500
Совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей.


Количество микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2016 года значительно уменьшилось, сообщил Банк России в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых организаций".

Сокращение в первую очередь связано с очисткой Банком России реестра от недобросовестных и нежизнеспособных участников. При этом, отмечает ЦБ, спрос на микрозаймы растет, что привело к увеличению совокупного количества заключенных договоров на 74,2%. Объем выданных микрозаймов увеличился на 44,5%.

В третьем квартале 2016 года сокращение числа МФО стало рекордным с 2014 года. Так, количество МФО относительно второго квартала снизилось на 10,9%, до 3173, к концу 2015 года снижение составило 14%.
Цитата:
В процессе очистки государственного реестра от недобросовестных и нежизнеспособных МФО из него были исключены сведения о 468 МФО, -
сообщает ЦБ.

По данным регулятора, совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей, что выше значения к аналогичному периоду прошлого года на 36,9%.

Объем днежных средств, привлеченных МФО, вырос на 3 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года - до 13,9 млрд рублей. Рост вызван притоком денежных средств, предоставленных МФО юрлицам.
ЦБМФО
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Анна Чернобай на форуме  
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