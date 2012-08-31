Количество микрофинансовых организаций сократилось на 500

Совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей.
Количество микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2016 года значительно уменьшилось, сообщил Банк России в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых организаций".
Сокращение в первую очередь связано с очисткой Банком России реестра от недобросовестных и нежизнеспособных участников. При этом, отмечает ЦБ, спрос на микрозаймы растет, что привело к увеличению совокупного количества заключенных договоров на 74,2%. Объем выданных микрозаймов увеличился на 44,5%.
В третьем квартале 2016 года сокращение числа МФО стало рекордным с 2014 года. Так, количество МФО относительно второго квартала снизилось на 10,9%, до 3173, к концу 2015 года снижение составило 14%.
Цитата:
|
В процессе очистки государственного реестра от недобросовестных и нежизнеспособных МФО из него были исключены сведения о 468 МФО, -
сообщает ЦБ.
По данным регулятора, совокупный портфель микрозаймов составил 85,5 млрд рублей, что выше значения к аналогичному периоду прошлого года на 36,9%.
Объем днежных средств, привлеченных МФО, вырос на 3 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года - до 13,9 млрд рублей. Рост вызван притоком денежных средств, предоставленных МФО юрлицам.
ЦБМФО