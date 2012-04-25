OPLOTT



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Малазийское приложение Simplify помогает перепродавать трафик мобильного интернета

Идея с таким мобильным приложением была задумана пару лет тому назад, но команда стартапа изначально работала над приложением по продаже трафика напрямую корпоративным клиентам. Однако из-за того, что им нужно было долго ждать контрактов - как утверждает г-н Йен, что порой они должны были ждать до 18 месяцев, чтобы подписать контракт с кем-либо, то все это вынудило стартап изменить подход к этому вопросу.



Разворот стартапа в сторону работы с потребителями произошел в прошлом году, после того как Йен Пей был приглашен пройти глобальные курсы предпринимателей Bootcamp в Мичиганском технологическом университете (США). В итоге, получив многочисленную обратную связь от своих ранних помощников и инвесторов проекта, команда Йена прияла решение разработать мобильное приложение, которое поможет людям перепродать свой трафик на мобильный Интернет.



"Сегодня, если вы взгляните на наши смартфоны, то фактически они представляют собой как бы такие приятные нам игрушки," говорит Йен. "Во-первых, вы должны на них поискать Wi-Fi, а затем вы попытаетесь подключиться к нему. Затем вы запрашиваете пароль и осторожными движениями набираете жутко длинный Wi-Fi пароль в маленький смартфон с помощью своих маленьких пальчиков. Все это отнимает время и энергозатраты аккумулятора."



Однако после того как пользователи установят у себя приложение Simplify, то всё что им останется сделать, так это просто нажать на "подтверждение" и всё. Вам не нужно будет набирать дополнительные пароли - обо всём позаботиться установленное мобильное приложение. Также господин Йен Пей поясняет, что вы заплатите только за тот интернет трафик, который потребили, ну например, если вы покупаете 1 Гб за 5 долл. США, но потратите только 10 Мб, то ваш обеспечительный платеж будет составлять всего 5 американских центов. Команда стартапа берет 25% комиссию.



Он добавляет, что к таким вещам как безопасность и конфиденциальность команда стартапа подошла очень серьезно, поскольку это касается заинтересованных пользователей этого приложения - в конце концов незнакомцы могут использовать украденные данные, а стартапу это не нужно.



"Безопасность является нашей характерной чертой номер один. Мы автоматически создаем защищенную точку доступа и производим шифрование как пароля так и канала," объясняет г-н Йен.



На территории кампуса Мичиганского технологического университета этот стартап публично объявил, что любой кто будет в состоянии взломать защиту данного мобильного приложения получит в качестве награды 5 000 долл. США, однако, пока никто пока так не предъявил свои права на эти призовые наличные.



Приложение уже было загружено более 50000 раз на смартфоны пользователей. Наиболее популярно это приложение в Малайзии, а далее идут США и Италия. Также оно органично вписывается в таких местах как Сингапур, где туристические гиды предлагают его скачать в качестве дополнительной услуги для своих клиентов.



Индустрия туризма по мнению Йен Пея в данное время самое перспективное направление для приложения Simplify.



"Каждый год Малайзию посещает 20 миллионов туристов и этот рост продолжается. Я сам заядлый путешественник, так что знаю все больные места таких поездок. Порой вы дважды подумаете: - брать мне SIM-карту или нет? И вам в данный момент просто нужен Интернет, чтобы взглянуть на Google Maps в течение 5 минут", говорит Йен.



Еще одна категория продавцов - это водители сервиса Uber. Например, в таких городах, как Куала-Лумпур, где аэропорт находится на некотором расстоянии от центра города, пассажиры довольно часто сидят в машинах (или такси) ничего не делая. И тут водители смогут продавать им мобильный Интернет, чтобы увеличить свои доходы. "Они любят это", смеется Йен.



Пока что приложение работает на смартфонах на базе Android, но в первой половине 2017 г. приложение также будет запущено для смартфонов на базе iOS.



В будущем г-н Йен Пей хочет использовать данные возможности такого сетевого взаимодействия, чтобы помочь государственным органам. Он поясняет, что аналитика приложения Simplify, помогает в понимании поведения пользователей, включая то, что когда они подключаются к Интернету, какие гаджеты они используют при этом и какое качество мобильных сетей имеется в конкретных регионах страны. Команда стартапа сможет поделиться с госорганами данными, чтобы помочь в обнаружении зон очаговых покрытий сети Интернет, чтобы более полно удовлетворить планирование и инфрастуктуру строительства мобильной сети по всей стране.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5863cf972a21c Идея с таким мобильным приложением была задумана пару лет тому назад, но команда стартапа изначально работала над приложением по продаже трафика напрямую корпоративным клиентам. Однако из-за того, что им нужно было долго ждать контрактов - как утверждает г-н Йен, что порой они должны были ждать до 18 месяцев, чтобы подписать контракт с кем-либо, то все это вынудило стартап изменить подход к этому вопросу.Разворот стартапа в сторону работы с потребителями произошел в прошлом году, после того как Йен Пей был приглашен пройти глобальные курсы предпринимателей Bootcamp в Мичиганском технологическом университете (США). В итоге, получив многочисленную обратную связь от своих ранних помощников и инвесторов проекта, команда Йена прияла решение разработать мобильное приложение, которое поможет людям перепродать свой трафик на мобильный Интернет."Сегодня, если вы взгляните на наши смартфоны, то фактически они представляют собой как бы такие приятные нам игрушки," говорит Йен. "Во-первых, вы должны на них поискать Wi-Fi, а затем вы попытаетесь подключиться к нему. Затем вы запрашиваете пароль и осторожными движениями набираете жутко длинный Wi-Fi пароль в маленький смартфон с помощью своих маленьких пальчиков. Все это отнимает время и энергозатраты аккумулятора."Однако после того как пользователи установят у себя приложение Simplify, то всё что им останется сделать, так это просто нажать на "подтверждение" и всё. Вам не нужно будет набирать дополнительные пароли - обо всём позаботиться установленное мобильное приложение. Также господин Йен Пей поясняет, что вы заплатите только за тот интернет трафик, который потребили, ну например, если вы покупаете 1 Гб за 5 долл. США, но потратите только 10 Мб, то ваш обеспечительный платеж будет составлять всего 5 американских центов. Команда стартапа берет 25% комиссию.Он добавляет, что к таким вещам как безопасность и конфиденциальность команда стартапа подошла очень серьезно, поскольку это касается заинтересованных пользователей этого приложения - в конце концов незнакомцы могут использовать украденные данные, а стартапу это не нужно."Безопасность является нашей характерной чертой номер один. Мы автоматически создаем защищенную точку доступа и производим шифрование как пароля так и канала," объясняет г-н Йен.На территории кампуса Мичиганского технологического университета этот стартап публично объявил, что любой кто будет в состоянии взломать защиту данного мобильного приложения получит в качестве награды 5 000 долл. США, однако, пока никто пока так не предъявил свои права на эти призовые наличные.Приложение уже было загружено более 50000 раз на смартфоны пользователей. Наиболее популярно это приложение в Малайзии, а далее идут США и Италия. Также оно органично вписывается в таких местах как Сингапур, где туристические гиды предлагают его скачать в качестве дополнительной услуги для своих клиентов.Индустрия туризма по мнению Йен Пея в данное время самое перспективное направление для приложения Simplify."Каждый год Малайзию посещает 20 миллионов туристов и этот рост продолжается. Я сам заядлый путешественник, так что знаю все больные места таких поездок. Порой вы дважды подумаете: - брать мне SIM-карту или нет? И вам в данный момент просто нужен Интернет, чтобы взглянуть на Google Maps в течение 5 минут", говорит Йен.Еще одна категория продавцов - это водители сервиса Uber. Например, в таких городах, как Куала-Лумпур, где аэропорт находится на некотором расстоянии от центра города, пассажиры довольно часто сидят в машинах (или такси) ничего не делая. И тут водители смогут продавать им мобильный Интернет, чтобы увеличить свои доходы. "Они любят это", смеется Йен.Пока что приложение работает на смартфонах на базе Android, но в первой половине 2017 г. приложение также будет запущено для смартфонов на базе iOS.В будущем г-н Йен Пей хочет использовать данные возможности такого сетевого взаимодействия, чтобы помочь государственным органам. Он поясняет, что аналитика приложения Simplify, помогает в понимании поведения пользователей, включая то, что когда они подключаются к Интернету, какие гаджеты они используют при этом и какое качество мобильных сетей имеется в конкретных регионах страны. Команда стартапа сможет поделиться с госорганами данными, чтобы помочь в обнаружении зон очаговых покрытий сети Интернет, чтобы более полно удовлетворить планирование и инфрастуктуру строительства мобильной сети по всей стране.Перевод специально для mmgp.ru источник

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