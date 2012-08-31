Мир набрал $6,6 млрд долгов в ожидании роста экономики США

В этом году распродажа долговых обязательств достигла максимумов на фоне повышенного спроса бизнеса брать дешевые кредиты.
Эксперты полагают, что обслуживание кредитов может достичь рекордных сумм из-за желания избранного президента США Трампа ускорить рост экономики, так как в таком случае ситуация может кардинально поменяться.
Рост на рынке облигаций в течение всей первой половины года помогло заемщикам набрать обязательств на сумму свыше $6,6 млрд, что установило рекорд десятилетия.
Бизнес взял на себя около половины всего объема долговых обязательств, что подчеркнуло влияние негативных процентных ставок ЕЦБ и Банка Японии, а также осторожности ФРС на стремление корпоративного мира увеличить долю заемных средств.
Так, продажи корпоративных облигаций за год выросли на 8% до $3,6 трлн. Отмечается, что причиной роста стало финансирование крупных сделок по слиянию и поглощению. Остальная часть долга легла на суверенные облигации, проданные через банковские консорциумы, международные и американские агентства, ипотечные ценные бумаги и облигации с покрытием. В показателе не учитываются суверенные долги, проданные на регулярных аукционах.