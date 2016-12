Блокчейн: теперь и в России

При поддержке

Первая в мире реальная торговая сделка на блокчейн прошла в сентябре. В октябре дочерняя компания Сбербанка «Деловая среда» запустила бесплатный сервис Cornerstone для оформления защищенных сделок на базе технологии блокчейн и сообщила о проведении сделки между хабаровской «Трейдмаркет» и китайским производителем металлообрабатывающих станков Hangzhou Xiaoshan Tianyu Machinery при посредничестве китайской Qingdao Bakalia International Trade. Президент Сбербанка Герман Греф говорил, что через два-три года блокчейн радикально изменит бизнес-модели многих сфер деятельности человека.







Сделки на блокчейн с использованием смарт-контактов изменят будущее аккредитивов, максимально ускорив операции с большим количеством контрагентов и решив вопрос доверия между незнакомыми и новыми участниками. Блокчейн позволит осуществлять операции между ними за считаные часы. Обычно такой процесс занимает от недели до десяти дней из-за гигантского документооборота между несколькими компаниями, включающего курьерскую доставку и обмен оригиналов документов. Теперь же необходимость этого отпадает: механизмы верификации блокчейн обеспечивают максимальную прозрачность и безопасность операций, сокращая затраты компаний и риск подделки документов.







Как рассказала Forbes управляющий директор по торговому финансированию Альфа-Банка Дина Меркулова, технология блокчейн позволяет решить два очень важных вопроса: вопрос доверия и вопрос скорости, позволяя исключить ручной труд и бумажный документооборот: «Это точно должно отразиться на цене транзакции: она должна упасть как минимум в 2-3 раза. Конечно, на первой тестовой сделке это просчитать довольно трудно: и мы, и S7 хотели «пощупать» технологию. Зато мы верим, что данная технология позволит нарастить объемы бизнеса и сделать аккредитив быстрым расчетным инструментом в ряде сегментов бизнеса. В перспективе года мы планируем развивать технологию для расчетных аккредитивов внутри России и планируем рост объемов сделок на $10-15 млн. Уверена, в перспективе нескольких лет объемы и доходы вырастут более существенно», — сказала Меркулова.







Поскольку технологии блокчейн используют криптографию, для сертификации финансовых решений регулятором потребуется поддержка стандартов ГОСТ, полагает эксперт по блокчейн, основатель компании Block Notary Игорь Баринов, а для некоторых решений, например для обращения и выпуска цифровых валют, существуют законодательные ограничения.







Пока же для поставщика и заказчика услуг технология блокчейн дала возможность верифицировать наличие и параметры выпущенного аккредитива, а также отслеживать его статус: «Также важно, что данная технология позволяет произвести оплату без предоставления документов на бумаге, гарантирует «неподменность» представленных документов и хранит эту информацию достаточно долго, чтобы урегулировать все возможные споры, — поясняет Меркулова. В результате раскрытие аккредитива произошло не за дни, как это бывает при классическом предоставлении документов на бумаге, а за часы». Поставщик услуг завесил все документы в электронной системе, банк их смог быстро увидеть, проверить на соответствие условиям аккредитива, акцептовать и осуществить платеж, а денежные средства списывались со счета заказчика на специальный счет покрытия в момент подачи заявки на аккредитив, а в момент предоставления документов поступили на счет исполнителя.







Эпоха блокчейн: до и после







Крупные корпорации заключают сделки с сотнями контрагентов, в случае авиакомпаний это лизинг самолетов, их обслуживание, заказ и приобретение оборудования и деталей. Все участники могут быть последовательно связаны друг с другом рядом обязательств, одна компания поставляет уникальный металл, завод изготавливает из него детали для самолетов, а логистическая компания обязуется их доставить. Очевидно, что сделка проходит легко только в атмосфере доверия, что в масштабах корпораций-гигантов и даже для среднего и малого бизнеса задача не только нетривиальная, но и просто невозможная. Любое решение сопровождается многосторонними рисками и большой потерей времени, поскольку нет гарантий в предоплате, поставках, соблюдении сроков.







Подготовка традиционного аккредитива занимает недели и месяцы, банк выступает гарантом сделки, получая за это комиссию. Аккредитив позволяет учитывать интересы обеих сторон, а именно, когда одна сторона не готова платить за товар или услуги авансом, а вторая не готова поставлять их до оплаты: «Покупатель, продавец, страховая компания, транспортная фирма, таможня — вот лишь примерный список тех, от кого зависит скорость оплаты и успешность поставки. Сейчас подобные сделки происходят с использованием бумажных копий документов — счетов-фактуры, накладных, коносаментов и т. д. Очень много времени тратится на пересылку оригиналов», — поясняет главный технический архитектор Альфа-лаборатории Максим Азрильян.







Переход к блокчейн — настоящий прорыв, квантовый скачок в финансовых технологиях, сопоставимый с переходом от телефонии к интернет-связи, поскольку именно эта технология оказывается универсальным решением для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников или же с новыми участниками, которые пока не доверяют друг другу. В ближайшие годы произойдут внедрения в этом секторе экономики, которые позволят бизнесу уменьшить затраты на текущих бизнес-процессах и создать новые рынки — в этом Игорь Баринов не сомневается. А бизнес в 2017 году будет активно использовать продукты, в состав которых входят технологии распределенных реестров, при этом он будет рассматривать такое решение со стороны выгоды, не особенно глубоко вдаваясь в детали и просто доверяя технологии, выбранной поставщиком. «Бизнес рассматривает интернет-банк не как технологию, в которой используются протоколы TCP/IP, а как способ ускорения взаимодействия с банком. Решение для торгового финансирования на основе технологии блокчейн будет уменьшать издержки», — рассуждает Баринов.







Альфа-Банк создает платформу, которая позволит в электронном виде проводить операции и фиксировать их статус в блокчейн — распределенной базе данных, доступ к которой открыт для пользователей по всему миру. «Вся информация о сделке надежно зашифрована криптоалгоритмами, но зная ключ, участники сделки могут увидеть, в каком состоянии находится бизнес-процесс в любой момент времени, — рассказал Азрильян. — Такая прозрачность повышает доверие сторон друг к другу, нет необходимости верить на слово банку или какой-то другой компании, все ходы записаны и не могут быть незаметно изменены кем-то внутри блокчейн».







Пока блокчейн-платформа Альфа-лаборатории работает только с клиентами Альфа-Банка, однако в перспективе участники сделки смогут обслуживаться в любом банке мира, будь то Deutsche Bank или Bank of Amerika, поскольку сеть Ethereum, на которой выстроена платформа гарантированных сделок, открыта для интеграции через API-блокчейн, а интеграция в нее — несложный технический процесс, доступный для штатных программистов в любой компании.







Как рассказал Игорь Баринов, практика показывает стремление участников рынка к объединению в консорциумы для совместного использования блокчейн-технологий. Первые участники создадут условия для подключения других участников рынка и станут операторами консорциума: «Из опыта рынка криптовалют, который идет на два шага впереди консорциума платформ, на рынке будут присутствовать решения автономные и взаимодействующие между собой и регулятором», — заключает эксперт.







По сути, блокчейн представляет собой огромную бухгалтерскую книгу, фиксирующую все операции, а происходит это через smart-контракты. Информацию, запрограммированную в smart-контракте, нельзя изменить или подделать. Запись в блокчейн содержит хеш или результат криптографического преобразования данных о заказчике и исполнителе, о виде работ, суммы аккредитива, датах открытия и закрытия сделки. Обладая этой информацией, любой участник бизнес-процесса может самостоятельно проверить статус аккредитива.







По словам Максима Азрильяна, в сложных бизнес-процессах с большим количеством контрагентов платформа Альфа-Банка позволит существенно сократить время, затрачиваемое на процессирование сделки за счет создания «умных контактов»: «Особенностью и уникальным преимуществом технологии блокчейн и сети Ethereum, которую мы используем, является возможность создавать умные контракты (smart-contracts). По сути, это микропрограммы, каждая из которых умеет делать какое-то простое атомарное бизнес-действие. Например, выпустить аккредитив, зарезервировав на счете плательщика нужную сумму денег. Или закрыть аккредитив, переведя деньги в адрес продавца услуги», — объясняет Азрильян. Таких smart-контрактов в сделке может быть множество в зависимости от сложности и количества участников, из них можно выстраивать цепочку последовательных бизнес-действий, а архитектура сети Ethereum будет поддерживать целостность этой конструкции автоматически: нельзя выполнить контракт №3, пока не отработал контракт №2. В этом основа надежности и прозрачности сделок на блокчейн, уверен главный технический архитектор Альфа-лаборатории.





