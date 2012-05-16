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Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам

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Нужны ли статусы ТС хайпов

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Да 89% 8
я не знаю , что такое хайпы 0% 0
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:14
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Старый Сегодня, 17:53
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,373
Благодарностей: 11,690
КП: 0.188

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Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам
Уважаемая Администрация!
Прошу рассмотреть дополнительный статус , для ТС с хайп ветки , кто приносит быстроскамы. Есть известная многим ветка в общем форуме о псевдоинвестициях , где есть своя тройка "лидеров". За 3 месяца существования рейтинга эта тройка сформировалась. Так вот прошу сделать статус наподобие этого для первой тройки лидеров:

Если ТС покидает тройку лидеров , то этот статус снимать через месяц еже ли ТС "исправился".
Например есть ТС - А , Б , С - они занимают первые три места шлаконосцев - им выдается статус. При следующем обновлении рейтинга ТС - А покидает тройку , у него через месяц после покидания тройки лидеров снять статус , если он в тройку лидеров не попадал. Если он повторно попал в тройку лидеров , то этот статус закрепить за ним пожизненно .На место ТС-А подтянулся ТС - О , который был на 4 месте , а теперь стал на третьем месте - ТС - О выдать статус и т.д.
Может после таких статусов ТС которые сознательно носят шлак на форум задумаются.

Тема открыта для обсуждения.
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Последний раз редактировалось visokP; Сегодня в 18:12.
visokP вне форума  
Старый Сегодня, 18:06
#2
Мастер
 
Имя: ШмелЪ
Пол: Мужской
Адрес: USSR
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.10.2012
Сообщений: 3,209
Благодарностей: 8,978
КП: 0.009
Re: Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам
Такие статусы были бы очень, очень полезны.
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Старый Сегодня, 18:16
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 4,214
Благодарностей: 3,564
КП: 0.130
Re: Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам
хм, было бы интересно, понаблюдать за развитием их тем, после присвоения статуса.
хотя бы ради эксперимента, но стоит ввести такой статус, однозначно.
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Старый Сегодня, 18:19
#4
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Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,455
Благодарностей: 6,097
КП: 0.214

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Re: Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам
Хорошо придумал, нормальная тема!!!
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moskva на форуме  
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