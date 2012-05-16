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Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам
Уважаемая Администрация!
Прошу рассмотреть дополнительный статус , для ТС с хайп ветки , кто приносит быстроскамы. Есть известная многим ветка в общем форуме о псевдоинвестициях , где есть своя тройка "лидеров". За 3 месяца существования рейтинга эта тройка сформировалась. Так вот прошу сделать статус наподобие этого для первой тройки лидеров:
Если ТС покидает тройку лидеров , то этот статус снимать через месяц еже ли ТС "исправился".
Например есть ТС - А , Б , С - они занимают первые три места шлаконосцев - им выдается статус. При следующем обновлении рейтинга ТС - А покидает тройку , у него через месяц после покидания тройки лидеров снять статус , если он в тройку лидеров не попадал. Если он повторно попал в тройку лидеров , то этот статус закрепить за ним пожизненно .На место ТС-А подтянулся ТС - О , который был на 4 месте , а теперь стал на третьем месте - ТС - О выдать статус и т.д.
Может после таких статусов ТС которые сознательно носят шлак на форум задумаются.