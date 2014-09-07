Transport Empire - transport-empire.net

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016
Экономическая онлайн игра "Transport-Empire" - стабильный надежный доход!
О ПРОЕКТЕ:
Игра предоставляет 10 рублей в подарок на покупку.
Стоимость Транспорта всего от 10 рублей. Доход каждые 30 минут!
Транспорт не имеет сроков жизни! Автоматическая система накопления дохода!
Сбор без потерь, без ограничений по срокам!
20% партнерская программа на вывод позволит зарабатывать не вкладывая!
Приглашайте друзей и знакомых и получайте по 60 копеек на покупки за каждого.
Собирайте доход, так как удобно именно Вам, - хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в год!
Забудьте о поиске человека на покупку Вашего товара,
теперь Вы всё это можете делать мгновенно и без усилий!
Вам даже не нужно звать людей в игру для того, чтобы
получить прибыль, система всё делает сама!
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек! Любую сумму от 10 копеек!
Без дополнительных лимитов и ограничений! Полное отсутствие подводных камней!
Всё так, как есть! Полностью прозрачная система, работающая для Вас!
Маркетинг:
Все заработанные монеты попадают 100% на счет для выплаты.
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Платежные системы Payeer, Яндекс, Free-Kassa
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Реферальная система 20% на вывод
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Наш вклад: