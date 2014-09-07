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Transport Empire - transport-empire.net

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:38
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Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 2,978
Благодарностей: 251
КП: 0.124
Transport Empire - transport-empire.net
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016


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besenok на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
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