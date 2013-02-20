Бывшие акционеры Приватбанка потеряли от его национализации $200 млн

Украинский финансовый регулятор может столкнуться со сложными процессами в высших международных судах по искам бывших владельцев недавно национализированного Привата - двух братьев Григория и Игоря Суркисов, и организаций принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому. Восемь организаций Коломойского уже подали иски и они были удовлетворены, благодаря чему было вынесено постановление на арест текущих счетов банка на Кипре. Замороженными оказались 250.000.000 долларов.
Сумма потерь братьев Суркисов и организаций принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому, от принудительного списания депозитов в рамках проведения передачи в государственную собственность банка, может достичь отметки $300.000.000 (приблизительно 8.000.000.000 гривен).
Немногим ранее новый председатель правления "ПриватБанк" Александр Шлапак (в прошлом Министр финансов Украины) рассказал, что в ходе проведения передачи в государственную собственность финансового учреждения, его облигации выпущенные в валюте по неизвестной новому главе банка причине, оказались в списке финансовых инструментов, которые были переведены в капитал.
Со слов Шлапака, он рассчитывает совместно с Нацбанком Украины найти общий язык с держателями еврооблигаций банка, а если же это не получится, то в судах будет доказана правота. Так же он пояснил, что решение подобных моментов скорее относится к компетенции Нацбанка.
На прошлой неделе уставный капитал банка был докапитализирован на 29.438.000.000 гривен и составил 50.694.000.000 гривен.
Банк нуждался в докапитализации на сумму 148 миллиардов гривен и кабинетом министров было принято решение об эмиссии ОВГВЗ на 116.800.000.000 грн. сроком обращения 15 лет со ставкой не более 10,5% годовых.
Первичный выпуск ОВГВЗ на сумму 43.000.000.000 гривен Минфином Украины запланирован до конца текущей недели.
На прошлой неделе было достигнуто соглашение о продаже всего пакета акций (100%) ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином. Сумма сделки по продаже всех акций ПриватБанка составила символическую 1 гривну. После передачи акций, владельцем банка будет являться государство в лице Минфина.
По материалам: http://finance.liga.net/banks/2016/12/25/news/51215.htm