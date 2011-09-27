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Volkswagen выкупил парковочное платежное приложение PayByPhone

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Старый Сегодня, 17:28
#1
Премиум
 
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Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,137
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Volkswagen выкупил парковочное платежное приложение PayByPhone

PayByPhone - это платежное приложение, позволяющая пользователям оплатить парковочное место в крупных городах мира и на множестве частных станций, получила нового владельца.

Volkswagen Financial Services AG опубликовала информацию о приобретении PayByPhone, вместе с ее 100 сотрудниками по всему миру, 65 из которых работает в офисе компании в Ванкувере.

Со слов генерального директора PayByPhone Куша Париха, компания продолжит работать в штатном режиме. Все сотрудники остаются на прежних местах. Стоит напомнить, что компания существует уже 15 лет. Подробности сделки не разглашаются.

На данный момент, PayByPhone поможет оплатить парковку и избежать эвакуации или блокировки автомобиля, в 300 городах из шести стран мира. Уже сейчас приложение насчитывает 12,5 миллионов пользователей, которые осуществляют оплат за парковку на сумму в $300 млн в год. Каждый день PayByPhone получает 7 тысяч новых пользователей. Для обеспечения более качественного сервиса, в приложение было интегрирована возможность оплаты с помощью Apple Pay и Android Pay.

Volkswagen Financial Services AG является подразделением Volkswagen AG. В качестве основных целей компании, является расширение бизнеса связанного с автомобильной тематикой. Так, в прошлом году было выкуплено 92% акций мобильной парковочной платформы Sunhill Technologies GmbH.

Несмотря на столь большой возраст компании, дебютировала она только в июле 2013 года и уже сейчас, только в Сиэтле, осуществляется порядка 750 тысяч транзакций в год. Комиссия сервиса составляет $0,35 за каждое использование, при этом позволяет беспрепятственно оплачивать парковочное место на более чем 12 тысячах площадок по всему городу.

Перевод специально для MMGP.ru

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Tigrenish на форуме  
Старый Сегодня, 17:48
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Volkswagen выкупил парковочное платежное приложение PayByPhone
ВОт бы нам такую штучку. Было бы весьма удобно
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Метки
инвестиции, парковка, платежная система, технологии
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