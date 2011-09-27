Volkswagen выкупил парковочное платежное приложение PayByPhone

PayByPhone - это платежное приложение, позволяющая пользователям оплатить парковочное место в крупных городах мира и на множестве частных станций, получила нового владельца.
Volkswagen Financial Services AG опубликовала информацию о приобретении PayByPhone, вместе с ее 100 сотрудниками по всему миру, 65 из которых работает в офисе компании в Ванкувере.
Со слов генерального директора PayByPhone Куша Париха, компания продолжит работать в штатном режиме. Все сотрудники остаются на прежних местах. Стоит напомнить, что компания существует уже 15 лет. Подробности сделки не разглашаются.
На данный момент, PayByPhone поможет оплатить парковку и избежать эвакуации или блокировки автомобиля, в 300 городах из шести стран мира. Уже сейчас приложение насчитывает 12,5 миллионов пользователей, которые осуществляют оплат за парковку на сумму в $300 млн в год. Каждый день PayByPhone получает 7 тысяч новых пользователей. Для обеспечения более качественного сервиса, в приложение было интегрирована возможность оплаты с помощью Apple Pay и Android Pay.
Volkswagen Financial Services AG является подразделением Volkswagen AG. В качестве основных целей компании, является расширение бизнеса связанного с автомобильной тематикой. Так, в прошлом году было выкуплено 92% акций мобильной парковочной платформы Sunhill Technologies GmbH.
Несмотря на столь большой возраст компании, дебютировала она только в июле 2013 года и уже сейчас, только в Сиэтле, осуществляется порядка 750 тысяч транзакций в год. Комиссия сервиса составляет $0,35 за каждое использование, при этом позволяет беспрепятственно оплачивать парковочное место на более чем 12 тысячах площадок по всему городу.
Перевод специально для MMGP.ru