Музыкальная индустрия получила от Yutube $1 млрд

YouTube подписал договор с Национальной ассоциацией издателей музыки (NMPA) на сумму в $1 млрд, по условиям которого видеосеть будет платить авторам популярных каналов денежные вознаграждения до нескольких миллионов долларов.
Данные выплаты будут связаны с хранением, монетизацией, и показом видео. Общая сумму, которую YouTube должен выплатить варьируется от $30 до $40 млн.
Ранее у разработчиков возникали проблемы с учетом и отслеживанием всей музыки YouTube, т.к. у многих песен попросту нет нужных описаний. Теперь же после заключения сделки с NMPA издатели смогут самим делать нужное описание для композиций в YouTube, что поможет полностью решить подобные проблему раз и навсегда.
Дэвид Израэлит, директор НАИМ сказал, что он благодарен YouTube за готовность совместной работы по защите музыкальной индустрии с целью помощи выплаты ранее невостребованных миллионных гонораров музыкантам.
Музыканты же напротив думают, что деньги, которые им выплатят не большие, и поэтому назвали эту сумму, чтобы осветить данную тему публично.
Эксперты подсчитали, YouTube зарабатывает намного больше, и эти выплаты для него совсем не существенные суммы. NMPA также недовольны сложившейся ситуацией, т.к. ни каких официальных публичных данных о доходах YouTube нигде не предоставлено.
Прогнозируется, что в новом году доход музыкальной индустрии возрастёт еще и за счет прихода к ним рекламы с других источников массовой информации: ТВ, радио, СМИ.
По материалам air.io
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