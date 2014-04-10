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Музыкальная индустрия получила от Yutube $1 млрд

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Старый Сегодня, 17:19
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 4,827
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КП: 0.170

награды Волшебный горшочек 
Музыкальная индустрия получила от Yutube $1 млрд


YouTube подписал договор с Национальной ассоциацией издателей музыки (NMPA) на сумму в $1 млрд, по условиям которого видеосеть будет платить авторам популярных каналов денежные вознаграждения до нескольких миллионов долларов.

Данные выплаты будут связаны с хранением, монетизацией, и показом видео. Общая сумму, которую YouTube должен выплатить варьируется от $30 до $40 млн.

Ранее у разработчиков возникали проблемы с учетом и отслеживанием всей музыки YouTube, т.к. у многих песен попросту нет нужных описаний. Теперь же после заключения сделки с NMPA издатели смогут самим делать нужное описание для композиций в YouTube, что поможет полностью решить подобные проблему раз и навсегда.

Дэвид Израэлит, директор НАИМ сказал, что он благодарен YouTube за готовность совместной работы по защите музыкальной индустрии с целью помощи выплаты ранее невостребованных миллионных гонораров музыкантам.

Музыканты же напротив думают, что деньги, которые им выплатят не большие, и поэтому назвали эту сумму, чтобы осветить данную тему публично.

Эксперты подсчитали, YouTube зарабатывает намного больше, и эти выплаты для него совсем не существенные суммы. NMPA также недовольны сложившейся ситуацией, т.к. ни каких официальных публичных данных о доходах YouTube нигде не предоставлено.

Прогнозируется, что в новом году доход музыкальной индустрии возрастёт еще и за счет прихода к ним рекламы с других источников массовой информации: ТВ, радио, СМИ.

По материалам air.io

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Старый Сегодня, 17:43
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Музыкальная индустрия получила от Yutube $1 млрд
Я надеюсь Ютуб потом платным не станет, захотел видео по смотреть - плати. Это было бы весьма плохо(
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