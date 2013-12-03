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Университет ИТМО и компания Acronis займутся разработкой блокчейн-проектов

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#1
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Университет ИТМО и компания Acronis займутся разработкой блокчейн-проектов
Компания Acronis и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) подписали соглашение о разработке совместных образовательных программ, проведении научных исследований и внедрении проектов. Об этом сообщается на сайте университета.

Университет ИТМО и Acronis планируют сконцентрироваться на проектном обучении студентов по следующим направлениям: системы хранения и обработки больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии защиты информации и активный мониторинг информационных систем и процессов.

Первым практическим результатом сотрудничества станет создание в Университете ИТМО совместной проектной студенческой лаборатории, на базе которой будут проводиться исследовательские проекты. Эта лаборатория будет создана уже в 2017 году. Пресс-служба компании Acronis сообщила редакции ForkLog, что студенты ИТМО, работающие в этой лаборатории, будут задействованы и в разработках в области блокчейна.

«Методы эффективной работы с big data, в том числе использования искусственного интеллекта в этой области это один из самых актуальных вызовов для IT-индустрии будущего, и лидеры отрасли со стороны как академического, так и промышленного сектора это прекрасно понимают. Объединение наших усилий позволит нам более эффективно решать конкретные практические задачи, проверять индустриальные гипотезы и, что крайне важно, вовлекать в их решение студентов, со студенческой скамьи предоставляя ребятам возможность самореализации в профессии, которую они выбрали», — заявил ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.

Напомним, что в октябре этого года компания Acronis объявила о выпуске новой программно-определяемой системы хранения данных (software-defined storage/SDS) с возможностью подтверждения их аутентичности на основе технологии блокчейн и функцией регулирования резервного копирования Acronis CloudRAID, которая получила название Acronis Storage.



Источник:
Источник:http://forklog.com/universitet-itmo-...hejn-proektov/
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