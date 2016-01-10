Москвичка рассказала RT, как отсудила у немецкого концерна 20 млн.
Семья из Подмосковья выиграла суд против автомобильной компании Porsche спустя два года после того, как стоящая в их гараже машина этой марки самовоспламенилась, что привело к пожару в гараже и доме. Истец Светлана Мартыненко сообщила RT подробности случившегося. Адвокату пострадавшей Станиславу Бутину удалось создать прецедент и отсудить у немецкого автопроизводителя более 20 млн рублей. Но, по его мнению, на этом дело не закончено.
После двух лет судебных тяжб, допросов свидетелей и нескольких экспертиз суд вынес решение удовлетворить иск Светланы Мартыненко к немецкому автоконцерну Porsche после того, как её семья и имущество пострадали в результате самовоспламенения машины Porsche Panamera в гараже.
«Это было страшно»
Владелица автомобиля известной немецкой марки рассказала RT, что пожар стал настоящим потрясением для её семьи. Из-за возгорания и клубов едкого дыма пришлось срочно вывозить троих детей.
«Это было страшно. Два года назад мы с мужем проснулись от запаха едкого дыма. Когда спустились вниз, двери все были уже заблокированы, впоследствии узнали, что горел автомобиль. Мы это увидели, когда супругу удалось взломать гаражные ворота», — рассказала Светлана Мартыненко.
«Порши» горят: москвичка рассказала RT, как отсудила у немецкого концерна 20 млн
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Семье пришлось переехать на съёмное жильё, взять в аренду автомобиль и полностью восстанавливать свой быт. Страховка не покрывала нанесённого ущерба, ведь сгорела не только машина, но и гараж, а также часть дома, многие вещи оказались непригодными к дальнейшему использованию. Было решено обратиться за возмещением ущерба в компанию-производитель Porsche.
«У них была одна единственная фраза, что «Порши» не горят», — пояснила Светлана причину отказа представителей компании идти на контакт.
По словам пострадавшей, в Porsche настаивали на том, что это был намеренный поджог, либо машина подверглась другим внешним воздействиям, хотя досудебная экспертиза доказала обратное. Но и это не было достаточно веским аргументом для немецкой компании, поэтому Светлана Мартыненко обратилась в суд.
«Порши» всё равно не горят
Даже когда дело попало в суд, а результаты доследственной проверки, проведённой в экспертно-криминалистическом центре МВД, доказали виновность производителей, компания Porsche продолжала стоять на своём и провела ещё несколько дополнительных коммерческих экспертиз. Об этом RT рассказал адвокат Мартыненко Станислав Бутин.
«В ходе разбирательств производитель ходатайствовал о назначении судебной экспертизы, она длилась больше года. И только когда мы подали ещё один иск с жалобами о препятствовании судопроизводству, было вынесено решение частных экспертов. В итоге получили заключение, что автомобиль загорелся самостоятельно», — пояснил адвокат.
Кроме того, обвинения в адрес семьи Мартыненко в том, что они сами могли устроить поджог или привлечь к этому кого-то со стороны, также не подтвердились, добавил он.
После того как были допрошены свидетели и эксперты, суд сделал однозначный вывод, что автомобиль загорелся самостоятельно.
«Потребитель в этом был не виноват, участие третьих лиц не было обнаружено. Наиболее вероятной причиной возгорания называется короткое замыкание в сети автомобиля при аварийном режиме работы», — отметил Станислав Бутин.
Таким образом, суд вынес решение в пользу истца, но адвокат считает, что это ещё не конец истории. «Нам удалось компенсировать стоимость автомобиля и стоимость убытков, причинённых дому. Это порядка 20—27 млн рублей. У нас нет полного текста решения. <…> Мы намерены добиваться выплаты остальных убытков, ещё раз обратились к Porsche за их возмещением, но компания в очередной раз отказалась это делать. По их словам, «Порши» до сих пор не горят», — заключил адвокат.
Продолжение следует
После резонансного решения Головинского районного суда города Москвы, которое было вынесено 9 декабря, со стороны Porsche не последовало никакой реакции. По словам Светланы Мартыненко, они так и не вышли на связь, все контакты происходят через адвокатов, но она и её семья намерены добиться огласки этой истории, так как под угрозой жизни тысяч людей, которые доверяют репутации этой немецкой компании.
«Никаких извинений, отзывов подобных автомобилей с рынка или попыток разобраться в первопричине не последовало», — добавил адвокат.
Станислав Бутин также рассказал, что у него нет информации о том, были ли подобные случаи возгорания раньше, но выигранное дело против Porsche в любом случае создаёт уникальный прецедент.
В компании Porsche RT заявили, что намерены обжаловать решение суда. Таким образом, трудно предсказать, сколько лет ещё Мартыненко придётся отстаивать своё право и защищать права других водителей, жизнь которых, возможно, до сих пор под угрозой.
«Компания Porsche Russland будет обжаловать решение суда первой инстанции по делу Мартыненко в установленном законом порядке. В связи с тем, что судебный процесс не закончен, других комментариев по данному вопросу не предоставляем», — говорится в письме директора по связям с общественностью и прессой Porsche Russland Оксаны Хартонюк.
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«О подобных возгораниях ничего не известно, возможно, потому что дело не доходило до суда. Возможно, людей удовлетворяла страховка или с компанией заключались мировые соглашения. Но наш случай уникален, потому что выгорел гараж, часть дома, предметы обихода», — заключил он.
источник https://russian.rt.com/world/article...samovozgoranie