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Китайцы создали настоящий костюм "Железного человека"

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#1
Специалист
 
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Китайцы создали настоящий костюм "Железного человека"
Китайские дизайнеры создали копию костюма "Железного человека" в натуральную величину.


Дизайнеры из китайской компании Toys Asia создали полноразмерный костюм Железного человека - героя комиксов Marvel. Посвященный ему видеоролик опубликован на YouTube.

Внешне костюм напоминает тот, в котором Роберт Дауни-младший исполнял роль супергероя в серии фильмов. Оборудование состоит из 567 деталей, которые приводятся в действие 46 двигателями.

Собирать игрушку покупателям придется самостоятельно.
Свое изобретение дизайнеры представили в промо-ролике.

Цена - 360 тысяч долларов !

источник
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