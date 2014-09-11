Китайцы создали настоящий костюм "Железного человека"

Китайские дизайнеры создали копию костюма "Железного человека" в натуральную величину.
Дизайнеры из китайской компании Toys Asia создали полноразмерный костюм Железного человека - героя комиксов Marvel. Посвященный ему видеоролик опубликован на YouTube.
Внешне костюм напоминает тот, в котором Роберт Дауни-младший исполнял роль супергероя в серии фильмов. Оборудование состоит из 567 деталей, которые приводятся в действие 46 двигателями.
Собирать игрушку покупателям придется самостоятельно.
Свое изобретение дизайнеры представили в промо-ролике.
Цена - 360 тысяч долларов !
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