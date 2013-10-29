Выкуп в 200 биткоинов за украинский торговый центр

Киберпреступники создают Bitcoin плохую репутацию. Начав с попыток взлома пользовательских пк, преступники пытались вымогать деньги у ничего не подозревающих физических и юридических лиц путем заражения их компьютеров с вымогателей или шантажируя их разглашением конфиденциальной информации. Требование выкупа, в Bitcoin, является достаточно распространенным фактором, который объединяет все эти угрозы.
Неизвестное лицо или группа лиц , держат в страхе украинский торговый центр, угрожая взорвать его если не заплатят выкуп. Торговый центр Роксолана расположен на Соборной площади города Львова, и они получали сообщения об угрозах взрыва от анонимных источников неоднократно. Эти угрозы уже заставили торговый центр провести четыре массовые эвакуации покупателей в середине курортного сезона.
После многочисленных угроз, преступники в этот раз, потребовали выкуп в размере 200 BTC ($ 189400).
Это не первый раз; торговый центр получил анонимную угрозу. Львовская область получила более 60 подобных угроз только в этом году, сообщает украинский новостной портал. Даже при том, что торговый центр и правоохранительные органы убеждены в том, что сообщения являются мистификацией, они не могут игнорировать их. Всякий раз, когда принимается такое сообщение, все должны покинуть здание, провести тщательный поиск, чтобы обеспечить безопасность людей. Только после тщательного осмотра, здание будет открыто для бизнеса.
Каждый раз, когда преступники посылают подобные угрозы, торговые центры будут временно закрыты, а это сильно влияет на бизнес. В конечном итоге такие события всегда вызвают панику среди людей, держа их подальше от торговых центров. Украинский торговый центр ясно дал понять, что он не будет платить выкуп в биткоинах или вести переговоры с преступником, ответственным за угрозы.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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