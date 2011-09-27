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Qualcomm обязана выплатить штраф $850 млн в Южной Корее

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Qualcomm обязана выплатить штраф $850 млн в Южной Корее

Антимонопольный регулятор Южной Кореи "Комиссия по справедливой торговле"(KFTC), сегодня, опубликовали информацию о наложении штрафа на американского производителя чипов для мобильных устройств Qualcomm Inc., в размере $853 млн. Причиной наложения штрафа от KFTC, стала информация о злоупотреблении Калифорнийской компанией своим доминирующим положение на рынке.

Qualcomm имеет многочисленные патенты на мобильные стандарты CDMA и LTE, для обеспечения связи. Помимо этого, американская компания является лидером по производству чипов для мобильных устройств и наряду с этим продает технологии производства на основе роялти - компания получает отчисления за каждый произведенный чип. По отчету за последний финансовый год, именно продажа лицензии на производство чипов, приносит самую большую прибыль для Qualcomm - $6,5 миллиарда.

KFTC подчеркнули тот факт, что наличие большого количества патентов на производство чипов, не дает возможности другим компаниям развивать это направление. Безвыходное положение заставляет другие фирмы, в том числе и разработчиков мобильных устройств, подписывать невыгодные контракты, ряд которых позволяет калифорнийской производителю получить чужие патенты абсолютно бесплатно.

Цитата:
"Компания Qualcomm получила огромное количество лицензий и патентов от производителей мобильных телефонов, но ни одной из компаний не предложила полное право на выпуск собственных чипов. В результате Qualcomm стала "идеальным" продуктов, полностью застрахованным о возможных патентных исков. Это позволяет производителю чипов занимать лидирующие позиции на рынке", - из сообщения KFTC.
Qualcomm категорически не согласна с антимонопольным регулятором, и считает подобные действия и заявления беспрецедентными. В ближайшее время будет подан иск на апелляцию подобного решения, а также сумму штрафа.

Перевод специально для MMGP.ru
reuters

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Метки
судебный иск, сша, технологии
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