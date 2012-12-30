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Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом

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Старый Сегодня, 16:31
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,665
Благодарностей: 526
КП: 0.261
Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом


Работники одного из крупнейших промышленных предприятий Украины, Харьковского тракторного завода сообщили журналистам о том оборудование сталелитейного и чугунолитейного цеха начали резать на металл собственники завода.

Сотрудники завода уточняют, что оборудование режут в двух цехах. При этом с чугунолитейного цеха вывозят формы, которые после погрузки на транспортные средства, отправляются в город Смелу, что в Черкасской области. По словам рабочих, на их запросы руководство предприятия предпочитает не отвечать. Оборудование режут на металл уже на протяжении суток. Уничтожается практически всё, что находится в сталелитейном и чугунолитейном цехах. Но уничтожение предприятия на этом, скорее всего не остановится. По мнению рабочих, следом начнут резать на металлолом оборудование в цехе, где собирались заказы от Министерства Обороны Украины. При этом, как сообщают рабочие завода, на сборочной линии стоят дорогие станки и оборудование. От таких действий руководства предприятия, весь рабочий коллектив состоит в самом настоящем шоке.

Стоит напомнить, что чуть более года назад, государственное предприятие, Харьковский тракторный завод был приватизирован бизнесменом Александром Ярославским. После этого был распространён слух о том, что всё оборудование с завода предприниматель намеревается вывезти в Россию, о чём силовикам сообщили сами работники завода. По словам экс-директора завода В. Губина, команду на перемещение производственных мощностей Харьковского тракторного завода лично отдавал российский миллиардер Олег Дерипаска, который является деловым партнёром украинского бизнесмена Александра Ярославского.

После длительного разбирательства, по жалобе рабочего коллектива выяснилось, что украинский бизнесмен Александр Ярославский не имеет контрольного пакета акций предприятия. Такую информацию предоставили в Агентстве по развитию инфраструктуры фондового рынка, после запроса силовых структур Украины.

По неофициальным данным, хозяйственно-финансовый контроль над Харьковским тракторным заводом осуществляют, на данный момент, инвесторы из России.

Специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 16:59
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 1,936
Благодарностей: 119
КП: 0.063
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Неужели всё так плохо у этого завода, ведь когда-то он был очень мощным, так быстро всё утратили? Странно что не нашлось никаких инвесторов чтобы завод нормально функционировал
__________________
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zlobikus вне форума  
Старый Сегодня, 17:53
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,192
Благодарностей: 87
КП: 0.114
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от zlobikus Посмотреть сообщение
Странно что не нашлось никаких инвесторов чтобы завод нормально функционировал
Если верить статье, то инвестор как раз нашёлся, кто под шумок приватизации взял и купил завод. Но похоже местному бизнесмену проще завод порезать, чем там наладить производство.
__________________
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#4
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,126
Благодарностей: 707
КП: 0.274
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Сотрудники завода уточняют
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
По неофициальным данным
крайне несерьезно. больше нигде не было инфы.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 18:18
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,665
Благодарностей: 526
КП: 0.261
Автор темы Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
крайне несерьезно. больше нигде не было инфы.
Что не серьёзно? Была статья на новостном сайте зоны .соm. Если информация пока никем не подтверждена, это ещё не значит что новость не правдива. Хочется уточнить, отправляйтесь на завод, выдайте новость с мест, так сказать.
__________________
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 18:26
#6
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,126
Благодарностей: 707
КП: 0.274
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
отправляйтесь на завод, выдайте новость с мест, так сказать.
Вы завели тему, вы и отправляйтесь. Если же правило про пруфы))
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 18:36
#7
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,116
Благодарностей: 115
КП: 0.058
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
По неофициальным данным, хозяйственно-финансовый контроль над Харьковским тракторным заводом осуществляют, на данный момент, инвесторы из России.
Расеюшка и здесь нагадить хочет
__________________
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Последний раз редактировалось Иван Притула; Сегодня в 18:38.
Иван Притула на форуме  
Старый Сегодня, 18:37
#8
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,403
Благодарностей: 1,333
КП: 0.221
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Тут погуглила,так последние данные нашла от октября 2016 года,владелец Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ в апреле текущего года.Впоследствии был принят и утвержден план оздоровления предприятия, для реализации которого группа DCH открыла кредитную линию ХТЗ в размере 400 млн. грн. на пополнение оборотных средств.
В настоящее время на заводе проводится комплекс санационных мероприятий, направленных на возрождение завода: ряд служб начали работу, ведется восстановление хозяйственных связей с поставщиками и партнерами, отметили в DCH.
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Я инвестирую вместе с Е-invest.Biz
akva31z на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 18:37
#9
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,116
Благодарностей: 115
КП: 0.058
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Вы завели тему, вы и отправляйтесь. Если же правило про пруфы))
Этот человек проплаченный тролль, специально такие статьи клепает
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Иван Притула на форуме  
Старый Сегодня, 18:45
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Иван Притула Посмотреть сообщение
Этот человек проплаченный тролль, специально такие статьи клепает
С чего вы это взяли?
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Ordido на форуме  
Старый Сегодня, 18:47
#11
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,192
Благодарностей: 87
КП: 0.114
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от akva31z Посмотреть сообщение
Тут погуглила,так последние данные нашла от октября 2016 года
Три месяца уже этим новостям. Примерно тоже самое написано и в стартовой новости. И то что проверка была. Возможно что изменилось что-то за это время?
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 18:49
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
Если верить статье, то инвестор как раз нашёлся, кто под шумок приватизации взял и купил завод. Но похоже местному бизнесмену проще завод порезать, чем там наладить производство.
Возможно действительно им проще покончить с заводом чем разгибать завалы, мы же не знаем были у них долги или другие проблемы.
__________________
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taurenvoter на форуме  
Старый Сегодня, 18:55
#13
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,192
Благодарностей: 87
КП: 0.114
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от taurenvoter Посмотреть сообщение
Возможно действительно им проще покончить с заводом чем разгибать завалы, мы же не знаем были у них долги или другие проблемы.
Долги у завода были, но и заказы были. Иногда когда решают уничтожать крупное предприятие, руководствуются не только экономической целесообразностью.
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Whore65 на форуме  
Старый Сегодня, 18:57
#14
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 1,032
Благодарностей: 31
КП: 0.048
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Меня одно интересует, почему сразу на металл, нежели нельзя найти нормальных покупателей, ведь можно выручить гораздо больше от продажи, чем от лома. Идиотизм!
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Сдаю в аренду, с ценами в личку.
Zycyjl на форуме  
Старый Сегодня, 19:13
#15
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,665
Благодарностей: 526
КП: 0.261
Автор темы Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Вы завели тему, вы и отправляйтесь. Если же правило про пруфы))
Какие правила про пруфы? Новость оформлена по всем правилам форума. Кому интересны пруфы, пусть ищет сам. Я думаю по тексту вы и сами найдёте где я новость прочитал.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Иван Притула Посмотреть сообщение
Расеюшка и здесь нагадить хочет
Исключительно в вашем больном воображении, если только. Вы же с дивана воюете с Россией, злостно так воюете, наверно уже весь диван прожгли.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Последний раз редактировалось Drum13; Сегодня в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Drum13 на форуме  
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