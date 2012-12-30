Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Работники одного из крупнейших промышленных предприятий Украины, Харьковского тракторного завода сообщили журналистам о том оборудование сталелитейного и чугунолитейного цеха начали резать на металл собственники завода.
Сотрудники завода уточняют, что оборудование режут в двух цехах. При этом с чугунолитейного цеха вывозят формы, которые после погрузки на транспортные средства, отправляются в город Смелу, что в Черкасской области. По словам рабочих, на их запросы руководство предприятия предпочитает не отвечать. Оборудование режут на металл уже на протяжении суток. Уничтожается практически всё, что находится в сталелитейном и чугунолитейном цехах. Но уничтожение предприятия на этом, скорее всего не остановится. По мнению рабочих, следом начнут резать на металлолом оборудование в цехе, где собирались заказы от Министерства Обороны Украины. При этом, как сообщают рабочие завода, на сборочной линии стоят дорогие станки и оборудование. От таких действий руководства предприятия, весь рабочий коллектив состоит в самом настоящем шоке.
Стоит напомнить, что чуть более года назад, государственное предприятие, Харьковский тракторный завод был приватизирован бизнесменом Александром Ярославским. После этого был распространён слух о том, что всё оборудование с завода предприниматель намеревается вывезти в Россию, о чём силовикам сообщили сами работники завода. По словам экс-директора завода В. Губина, команду на перемещение производственных мощностей Харьковского тракторного завода лично отдавал российский миллиардер Олег Дерипаска, который является деловым партнёром украинского бизнесмена Александра Ярославского.
После длительного разбирательства, по жалобе рабочего коллектива выяснилось, что украинский бизнесмен Александр Ярославский не имеет контрольного пакета акций предприятия. Такую информацию предоставили в Агентстве по развитию инфраструктуры фондового рынка, после запроса силовых структур Украины.
По неофициальным данным, хозяйственно-финансовый контроль над Харьковским тракторным заводом осуществляют, на данный момент, инвесторы из России.
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Цитата:
Сообщение от Влад555
крайне несерьезно. больше нигде не было инфы.
Что не серьёзно? Была статья на новостном сайте зоны .соm. Если информация пока никем не подтверждена, это ещё не значит что новость не правдива. Хочется уточнить, отправляйтесь на завод, выдайте новость с мест, так сказать.
Re: Собственник Харьковского тракторного завода начал резать цеха на металлолом
Тут погуглила,так последние данные нашла от октября 2016 года,владелец Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ в апреле текущего года.Впоследствии был принят и утвержден план оздоровления предприятия, для реализации которого группа DCH открыла кредитную линию ХТЗ в размере 400 млн. грн. на пополнение оборотных средств.
В настоящее время на заводе проводится комплекс санационных мероприятий, направленных на возрождение завода: ряд служб начали работу, ведется восстановление хозяйственных связей с поставщиками и партнерами, отметили в DCH.