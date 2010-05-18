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Инвестирую в: HYIP Регистрация: 19.09.2016 Сообщений: 17 Поблагодарили: 1 раз КП: 0.000

giftsprofitshop.com - Магазин Подарков МАГАЗИН ПОДАРКОВ



Я не админ, тема создана для ознакомления.



Дата старта: 27.12.2016



О Проекте



В нашем Магазине Вы можете выбрать один из 3-х подарков:



Маленький - $10

Средний - $50

Большой - $100



Количество подарков, которое Вы можете приобрести неограниченно.

После оплаты Вами любого Подарка 25% от его стоимости идет на выплату по Партнерской Программе, 25% откладываются в резервный фонд на случай прекращения поступлений, а остальные 50% "распыляются" среди всех покупателей Магазина пропорционально количеству и типу имеющихся у них на руках подарков.



Пример. Предположим, что к тому моменту, когда Вы решили приобрести свои первые подарки в Магазине уже было 7 покупателей: 3 покупателя имеют по одному подарку "Маленький". 3 покупателя владеют подарком "Средний". 1 покупатель является счастливым обладателем подарков "Большой" и "Средний". Итого на руках у 7 покупателей 3 подарка "Маленький", 4 подарка "Средний" и 1 подарок "Большой".

Вы покупаете по одному подарку каждого типа на общую сумму 10 + 50 + 100 = $160

Итак, согласно Правилам Магазина 25% от $160, то есть $40 идет на выплату Вашему рефереру (человеку, по чьей реферальной ссылке Вы зарегистрировались в Магазине), $40 откладываются в резервный фонд, а оставшиеся $80 распределяются следующим образом: $8(10%) делится в равных долях на трех владельцев подарков "Маленький" (каждому из этих трёх людей будет начислено по 8/3 = $2.6. Далее $24(30%) "распылится" на четырех владельцев подарка "Средний" по 24/4 = $6. И, наконец, $48(60%) "уйдёт" владельцу подарка "Большой".

После того, как после Вас в Магазин придут новые покупатели Вы тоже получите "пассивные" начисления по всем трём типам, имеющихся у Вас подарков. И это будет происходить каждый раз пока Вы не получите в 2 раза больше, чем вложили



Партнерская Программа



Приглашайте своих друзей и знакомых к нам за Подарками и получайте 25% от их покупок!

Пример. Ваш друг по Вашей реферальной ссылке зарегистрировался в нашем Магазине и купил Подарок "Маленький" за $10. Ваш бонус составил 10*25% = $2,5. Затем Ваш друг решил купить два подарка "Средний". Ваш бонус: (50 + 50)*25% = $25

Таким образом, каждый раз когда Ваш реферал (приглашенный Вами в Магазин человек) покупает любой из трех подарков, Вы каждый раз получаете 25% от стоимости его покупки.



Мой вклад





>>> Ознакомиться и зарегистрироваться в Проектe <<< В нашем Магазине Вы можете выбрать один из 3-х подарков:Количество подарков, которое Вы можете приобрести неограниченно.После оплаты Вами любого Подарка 25% от его стоимости идет на выплату по Партнерской Программе, 25% откладываются в резервный фонд на случай прекращения поступлений, а остальные 50% "распыляются" среди всех покупателей Магазина пропорционально количеству и типу имеющихся у них на руках подарков.Предположим, что к тому моменту, когда Вы решили приобрести свои первые подарки в Магазине уже было 7 покупателей: 3 покупателя имеют по одному подарку "Маленький". 3 покупателя владеют подарком "Средний". 1 покупатель является счастливым обладателем подарков "Большой" и "Средний". Итого на руках у 7 покупателей 3 подарка "Маленький", 4 подарка "Средний" и 1 подарок "Большой".Вы покупаете по одному подарку каждого типа на общую сумму 10 + 50 + 100 = $160Итак, согласно Правилам Магазина 25% от $160, то есть $40 идет на выплату Вашему рефереру (человеку, по чьей реферальной ссылке Вы зарегистрировались в Магазине), $40 откладываются в резервный фонд, а оставшиеся $80 распределяются следующим образом: $8(10%) делится в равных долях на трех владельцев подарков "Маленький" (каждому из этих трёх людей будет начислено по 8/3 = $2.6. Далее $24(30%) "распылится" на четырех владельцев подарка "Средний" по 24/4 = $6. И, наконец, $48(60%) "уйдёт" владельцу подарка "Большой".После того, как после Вас в Магазин придут новые покупатели Вы тоже получите "пассивные" начисления по всем трём типам, имеющихся у Вас подарков. И это будет происходить каждый раз пока Вы не получите в 2 раза больше, чем вложилиПриглашайте своих друзей и знакомых к нам за Подарками и получайте 25% от их покупок!Пример. Ваш друг по Вашей реферальной ссылке зарегистрировался в нашем Магазине и купил Подарок "Маленький" за $10. Ваш бонус составил 10*25% = $2,5. Затем Ваш друг решил купить два подарка "Средний". Ваш бонус: (50 + 50)*25% = $25Таким образом, каждый раз когда Ваш реферал (приглашенный Вами в Магазин человек) покупает любой из трех подарков, Вы каждый раз получаете 25% от стоимости его покупки. __________________

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