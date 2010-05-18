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giftsprofitshop.com - Магазин Подарков

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:37
#1
ЭКСПЕРТ
Премиум
 
Аватар Bagirafree
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.09.2016
Сообщений: 17
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
giftsprofitshop.com - Магазин Подарков
МАГАЗИН ПОДАРКОВ


Я не админ, тема создана для ознакомления.

Дата старта: 27.12.2016

О Проекте


В нашем Магазине Вы можете выбрать один из 3-х подарков:

Маленький - $10
Средний - $50
Большой - $100

Количество подарков, которое Вы можете приобрести неограниченно.
После оплаты Вами любого Подарка 25% от его стоимости идет на выплату по Партнерской Программе, 25% откладываются в резервный фонд на случай прекращения поступлений, а остальные 50% "распыляются" среди всех покупателей Магазина пропорционально количеству и типу имеющихся у них на руках подарков.

Пример. Предположим, что к тому моменту, когда Вы решили приобрести свои первые подарки в Магазине уже было 7 покупателей: 3 покупателя имеют по одному подарку "Маленький". 3 покупателя владеют подарком "Средний". 1 покупатель является счастливым обладателем подарков "Большой" и "Средний". Итого на руках у 7 покупателей 3 подарка "Маленький", 4 подарка "Средний" и 1 подарок "Большой".
Вы покупаете по одному подарку каждого типа на общую сумму 10 + 50 + 100 = $160
Итак, согласно Правилам Магазина 25% от $160, то есть $40 идет на выплату Вашему рефереру (человеку, по чьей реферальной ссылке Вы зарегистрировались в Магазине), $40 откладываются в резервный фонд, а оставшиеся $80 распределяются следующим образом: $8(10%) делится в равных долях на трех владельцев подарков "Маленький" (каждому из этих трёх людей будет начислено по 8/3 = $2.6. Далее $24(30%) "распылится" на четырех владельцев подарка "Средний" по 24/4 = $6. И, наконец, $48(60%) "уйдёт" владельцу подарка "Большой".
После того, как после Вас в Магазин придут новые покупатели Вы тоже получите "пассивные" начисления по всем трём типам, имеющихся у Вас подарков. И это будет происходить каждый раз пока Вы не получите в 2 раза больше, чем вложили

Партнерская Программа


Приглашайте своих друзей и знакомых к нам за Подарками и получайте 25% от их покупок!
Пример. Ваш друг по Вашей реферальной ссылке зарегистрировался в нашем Магазине и купил Подарок "Маленький" за $10. Ваш бонус составил 10*25% = $2,5. Затем Ваш друг решил купить два подарка "Средний". Ваш бонус: (50 + 50)*25% = $25
Таким образом, каждый раз когда Ваш реферал (приглашенный Вами в Магазин человек) покупает любой из трех подарков, Вы каждый раз получаете 25% от стоимости его покупки.

Мой вклад



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Последний раз редактировалось Bagirafree; Сегодня в 15:42.
Bagirafree на форуме  
Старый Сегодня, 16:01
#2
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,352
Благодарностей: 818
КП: 0.078
Re: giftsprofitshop.com - Магазин Подарков
Жесть какая-то
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Kudasov1981 на форуме  
Старый Сегодня, 16:06
#3
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Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,453
Благодарностей: 6,096
КП: 0.214

награды Волшебный горшочек 
Re: giftsprofitshop.com - Магазин Подарков
Цитата:
Сообщение от Kudasov1981 Посмотреть сообщение
Жесть какая-то
Вы про сам сайт ?
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 16:07
#4
Мастер
 
Имя: Назар
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 1,893
Благодарностей: 2,858
КП: 0.053
Re: giftsprofitshop.com - Магазин Подарков
Это что-то типа матрицы с елементами очереди? Очень похож на проект xmas!
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monro91 на форуме  
Старый Сегодня, 16:11
#5
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,352
Благодарностей: 818
КП: 0.078
Re: giftsprofitshop.com - Магазин Подарков
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Вы про сам сайт ?
про все вместе взятое)))
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Kudasov1981 на форуме  
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