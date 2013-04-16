|
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
|
Сегодня, 16:13
|
Сегодня, 14:57
|
#1
|
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,129
Благодарностей: 71
|
rapidcapital.ru - Rapidcapital
СТАРТ ПРОЕКТА 27.12.2016
Описание проекта:
Тарифные планы:
Реферальная программа:
Цитата:
|
С каждым годом индустрия криптовалюты растёт. Весьма немалые суммы, которые аккумулирует эта сфера позволяют легко обогатиться каждому. Однако каков шанс,что именно ваша ставка, как и большинство других, принесёт желаемую прибыль? Риск высок, но разве вам не хочется иметь постоянный доход,который может обеспечить лишь доскональное знание рынка? На изучение рынка вы можете потратить годы, и все равно объемы ваших доходов будут ограничены теми средствами, которые будут находиться в вашем управлении.Всё слишком сложно? Мы можем помочь вам получить желаемый доход уже сейчас! Мы активно занимаемся торговлей на рынке криптовалюты.
Наша партнерская программа является отличным способом зарабатывать деньги, привлекая клиентов. Вы можете использовать ваш сайт, блог, электронную почту или даже ваши подписи на форумах, отправляйте специальную ссылку или баннеры своим друзьям, семье и коллегам и привлекайте рефералов.
Платежные системы:
Вклад
Выплата
__________________
MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
|
|
|
Сегодня, 15:16
|
#2
|
Мастер
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: г.Первоуральск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3,190
Благодарностей: 1,246
|
Re: rapidcapital.ru - Rapidcapital
Registrant Org Private Person was found in ~6,147,840 other domains
Dates Created on 2016-12-26 - Expires on 2017-12-26
IP Address 5.9.68.45 - 274 other sites hosted on this server
IP Location - Bayern - Nuremberg - Hetzner Online Ag
Выделенного сервера нет.
|
|
|
Сегодня, 15:20
|
#3
|
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2014
Сообщений: 479
Благодарностей: 55
|
Re: rapidcapital.ru - Rapidcapital
Ну что сказать? Всех с наступающим новым годом!
|
|
|
Сегодня, 15:25
|
#4
|
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,109
Благодарностей: 995
|
Re: rapidcapital.ru - Rapidcapital
Не, админ, надо было такой домен rapidcapitalcarbon.ru
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 16:13
|