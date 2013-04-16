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rapidcapital.ru - Rapidcapital

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:57
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,129
Благодарностей: 71
КП: 0.052
rapidcapital.ru - Rapidcapital

СТАРТ ПРОЕКТА 27.12.2016

Описание проекта:
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С каждым годом индустрия криптовалюты растёт. Весьма немалые суммы, которые аккумулирует эта сфера позволяют легко обогатиться каждому. Однако каков шанс,что именно ваша ставка, как и большинство других, принесёт желаемую прибыль? Риск высок, но разве вам не хочется иметь постоянный доход,который может обеспечить лишь доскональное знание рынка? На изучение рынка вы можете потратить годы, и все равно объемы ваших доходов будут ограничены теми средствами, которые будут находиться в вашем управлении.Всё слишком сложно? Мы можем помочь вам получить желаемый доход уже сейчас! Мы активно занимаемся торговлей на рынке криптовалюты.
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Старый Сегодня, 15:16
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 55
Адрес: г.Первоуральск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3,190
Благодарностей: 1,246
Записей в блоге: 3
КП: 0.164
Re: rapidcapital.ru - Rapidcapital
Registrant Org Private Person was found in ~6,147,840 other domains 
Dates Created on 2016-12-26 - Expires on 2017-12-26 
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Andrey Igoshin на форуме  
Старый Сегодня, 15:20
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.12.2014
Сообщений: 479
Благодарностей: 55
КП: 0.000
Re: rapidcapital.ru - Rapidcapital
Ну что сказать? Всех с наступающим новым годом!
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На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

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Aleksandr Baldin на форуме  
Старый Сегодня, 15:25
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,109
Благодарностей: 995
КП: 0.000
Re: rapidcapital.ru - Rapidcapital
Не, админ, надо было такой домен rapidcapitalcarbon.ru
ronaldo7 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
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