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У меня есть идея как сделать практически беспроигрышного робота форекс

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
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Старый Сегодня, 14:57
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
У меня есть идея как сделать практически беспроигрышного робота форекс
Здравствуйте. У меня есть идея как сделать практически беспроигрышного робота форекс. Если вы умеете программировать роботов, напишите мне - сделаем его вместе. Робот не нужно создавать с нуля. Это готовый советник, который нужно "скрестить" с несколькими индикаторами. Поэтому на все много времени не уйдет, месяц-два, может меньше (зависит от вас). Все параметры уже подобраны для прибыльной торговли. Черновой робот тестировал на протяжении 20 дней, с 1 по 20 декабря. Результат + 117% к депозиту. Пока робот черновой, приходится следить за ним беспрерывно. Он торгует на m1-таймфрейме и имеет высокий риск. После модернизации риск будет сведен практически к нулю, а прибыльность пострадает незначительно. Это не автоматический робот. Его нужно запускать при определенных условиях на рынке. Запустил и пошел заниматься своими делами. Робот получит прибыль и остановится сам. Есть такая компания: mvk.company (это не реклама). Сам участвую в ней. Парень уже больше года торгует подобным роботом. У него много инвесторов, а ежедневный доход по отчетам составляет около 6000$. По его отчетам вижу, что торговля идет по алгоритму, который есть теперь и у меня. Сам занимаюсь форексом уже более 5 лет, 33 года. Итак, моя идея - ваша реализация. Подписываем договор о неразглашении. После завершения робота я обучаю вас на протяжении года тем условиям, когда нужно запускать робота, и скидываю сигналы сделок. Усли вы умеете программировать, то не упустите шанс. Работа займет немного времени, а результат может превзойти ваши ожидания и вывести вас на новый финансовый уровень. Пишите в личку
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