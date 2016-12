NikNak67 Monitor-Invest.net



Robocoin - robocoin.io Я не админ/владелец проекта, проект Robocoin добавлен на мониторинг



Старт 28.12.16







Описание:



ROBOCOIN - современная инвестиционная

платформа обеспечивающая своим вкладчикам стабильный анонимный доход

Мы работаем на рынке криптовалют оперируя различными валютными парами (btc/usd) используя инвестиции сервиса ROBOCOIN и увеличивая их в десятки раз.

Инвестируя в наш проект вы становитесь пассивным участником рынка криптовалют, тем самым обеспечивая себе стабильное будущее



Инвестиционные планы:



2.5% в день на 60 дней

Депозит включен в выплаты



Так же в данный момент идёт новогодняя акция!

Всем инвесторам сделавшим депозит дарится $1. Чтобы получить подарок напишите боту смайлик в виде новогодней ёлки!



Мин/макс депозит: 10$/1000$



Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin



Выплаты: инстант



Реф.система: 10%



Тех часть: Verif. PM, Comodo SSL, DDoS







Наш депозит(листинг):



12.28.16 09:46 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378301. Memo: Shopping Cart Payment.

12.28.16 09:45 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378266. Memo: Shopping Cart Payment.

