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Robocoin - robocoin.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:53
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 17,687
Благодарностей: 2,425
Записей в блоге: 35
КП: 0.268
Robocoin - robocoin.io
Я не админ/владелец проекта, проект Robocoin добавлен на мониторинг

Старт 28.12.16



Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание:

ROBOCOIN - современная инвестиционная
платформа обеспечивающая своим вкладчикам стабильный анонимный доход
Мы работаем на рынке криптовалют оперируя различными валютными парами (btc/usd) используя инвестиции сервиса ROBOCOIN и увеличивая их в десятки раз.
Инвестируя в наш проект вы становитесь пассивным участником рынка криптовалют, тем самым обеспечивая себе стабильное будущее

Инвестиционные планы:

2.5% в день на 60 дней
Депозит включен в выплаты

Так же в данный момент идёт новогодняя акция!
Всем инвесторам сделавшим депозит дарится $1. Чтобы получить подарок напишите боту смайлик в виде новогодней ёлки!

Мин/макс депозит: 10$/1000$

Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin

Выплаты: инстант

Реф.система: 10%

Тех часть: Verif. PM, Comodo SSL, DDoS



Наш депозит(листинг):

12.28.16 09:46 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378301. Memo: Shopping Cart Payment.
12.28.16 09:45 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378266. Memo: Shopping Cart Payment.
12.28.16 09:44 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378204. Memo: Shopping Cart Payment.
__________________
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 15:50
#2
Любитель
 
Имя: Olex
Пол: Мужской
Адрес: Manila
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 142
Благодарностей: 46
КП: 0.000
Re: Robocoin - robocoin.io
Снова телеграмм. Окупаемость за 40 дней, ну такое
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Инвестор в Hyip
ZevsPro на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
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