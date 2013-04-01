Robocoin - robocoin.io

Я не админ/владелец проекта, проект Robocoin добавлен на мониторинг
Старт 28.12.16
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Описание:
ROBOCOIN - современная инвестиционная
платформа обеспечивающая своим вкладчикам стабильный анонимный доход
Мы работаем на рынке криптовалют оперируя различными валютными парами (btc/usd) используя инвестиции сервиса ROBOCOIN и увеличивая их в десятки раз.
Инвестируя в наш проект вы становитесь пассивным участником рынка криптовалют, тем самым обеспечивая себе стабильное будущее
Инвестиционные планы:
2.5% в день на 60 дней
Депозит включен в выплаты
Так же в данный момент идёт новогодняя акция!
Всем инвесторам сделавшим депозит дарится $1. Чтобы получить подарок напишите боту смайлик в виде новогодней ёлки!
Мин/макс депозит:
10$/1000$
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin
Выплаты:
инстант
Реф.система:
10%
Тех часть:
Verif. PM, Comodo SSL, DDoS
Наш депозит(листинг):
12.28.16 09:46 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378301. Memo: Shopping Cart Payment.
12.28.16 09:45 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378266. Memo: Shopping Cart Payment.
12.28.16 09:44 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U11246882 from U4731311. Batch: 158378204. Memo: Shopping Cart Payment.