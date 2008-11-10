BikeFor - bikefor.me

Мы делаем то, что лучше всего умеем. Чем мы отличаемся от конкурентов? Мы – клиентоориентированная компания, предоставляющая только качественные услуги. Самые лучшие, всегда исправные велосипеды, защитная амуниция и охранные системы для велосипедистов. Велосипеды
Мы предоставляем прокат качественных, исправных транспортных средств Защитная техника
Прокат шлемов, наколенников и налокотников, для безопасной эксплуатации вело-транспорта Техническое обслуживание
Каждый пункт проката имеет собственного веломастера, который устранит неисправности вашего железного друга.
Тарифный план проекта
Срок работы депозита: 70 календарных дней
Минимальный вклад: 20$
Максимальный вклад: 50 000$
Начисления: А вот здесь начинается самое интересное.
Каждые 10 дней повышается процент прибыли
С 1 по 10 день: 1% в сутки
С 11 по 20 день: 1.5% в сутки
С 21 по 30 день: 2% в сутки
С 31 по 40 день: 2.5% в сутки
С 41 по 70 день: 3% в сутки
Депозит сам в конце не возвращается, он входит в выплаты
Ваш доход за срок работы депозита: 60%
Сам депозит отбивается за 50 календарных дней
Выплаты: Все выплаты приходят инстант Платёжные системы: В данный момент проект принимает AdvCash и BitCoin. Будет расширяться. Реферальная программа: 7% - 3% от депозита реферала
За каждого вашего личного реферала вам начисляется 7% от его депозита
За каждого реферала 2го уровня вам начисляется 3% от его депозита
Цитата:
Я плачу 50% РефБэк по проекту BikeFor (3.5% от вашего депозита)
Так же, я плачу 50% РефБэк 2го уровня (1.5% от депозита вашего реферала)
Техническая часть проекта
Проект сделан на самописном скрипте
Уникальный дизайн, подходит под легенду
Сайт переведён на 2 языка: Русский и Английский
Ddos защита предоставляется компанией CloudFlare
SSL шифрование от Comodo