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BikeFor - bikefor.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:42
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,696
Благодарностей: 3,312
КП: 0.368

награды Волшебный горшочек 
BikeFor - bikefor.me
Старт: 28.12.2016
Легенда
Цитата:
Мы делаем то, что лучше всего умеем. Чем мы отличаемся от конкурентов? Мы – клиентоориентированная компания, предоставляющая только качественные услуги. Самые лучшие, всегда исправные велосипеды, защитная амуниция и охранные системы для велосипедистов.
Велосипеды
Мы предоставляем прокат качественных, исправных транспортных средств
Защитная техника
Прокат шлемов, наколенников и налокотников, для безопасной эксплуатации вело-транспорта
Техническое обслуживание
Каждый пункт проката имеет собственного веломастера, который устранит неисправности вашего железного друга.
Тарифный план проекта

Срок работы депозита: 70 календарных дней
Минимальный вклад: 20$
Максимальный вклад: 50 000$
Начисления: А вот здесь начинается самое интересное.
Каждые 10 дней повышается процент прибыли
С 1 по 10 день: 1% в сутки
С 11 по 20 день: 1.5% в сутки
С 21 по 30 день: 2% в сутки
С 31 по 40 день: 2.5% в сутки
С 41 по 70 день: 3% в сутки
Депозит сам в конце не возвращается, он входит в выплаты
Ваш доход за срок работы депозита: 60%
Сам депозит отбивается за 50 календарных дней

Выплаты: Все выплаты приходят инстант
Платёжные системы: В данный момент проект принимает AdvCash и BitCoin. Будет расширяться.
Реферальная программа: 7% - 3% от депозита реферала
За каждого вашего личного реферала вам начисляется 7% от его депозита
За каждого реферала 2го уровня вам начисляется 3% от его депозита
Цитата:
Я плачу 50% РефБэк по проекту BikeFor (3.5% от вашего депозита)
Так же, я плачу 50% РефБэк 2го уровня (1.5% от депозита вашего реферала)
Техническая часть проекта
Проект сделан на самописном скрипте
Уникальный дизайн, подходит под легенду
Сайт переведён на 2 языка: Русский и Английский
Ddos защита предоставляется компанией CloudFlare
SSL шифрование от Comodo

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Мой вклад


Вас пригласил: hyippo4ta@gmail.com (Karim (ID: 7))
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Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 15:01.
Karim вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 14:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,664
Благодарностей: 11,074
КП: 0.519

награды Нострадамус 
Re: BikeFor - bikefor.me
Хорошая идея.
Ну и реализовано вполне нормально всё.
Планы с возрастающими процентами себя уже как бы зарекомендовали как рабочие,
так что смотреть надо за развитием.
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cotzp вне форума  
Старый Сегодня, 15:53
#3
Любитель
 
Имя: Olex
Пол: Мужской
Адрес: Manila
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 142
Благодарностей: 46
КП: 0.000
Re: BikeFor - bikefor.me
А шаблончик то куплен на themeforest
Попробую найти, если что, скину
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На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Инвестор в Hyip
Последний раз редактировалось ZevsPro; Сегодня в 15:56.
ZevsPro на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
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