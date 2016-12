Tigrenish



Магазин по аренде модной одежды Rent the Runway, привлек $60 млн

Магазин по аренде модной одежды Rent the Runway, подтвердил завершение финансового раунда и привлечения $60 млн инвестиций. Раунд проходил во главе с Fidelity Investments и частичным участием Highland Capital Partners, Advance Publications и другие.



По сравнению с 2014 годом, оценочная стоимость компании получила значительный рост и уже достигла $520 млн. Генеральный директор стартапа Rent the Runway, Дженнифер Хайман, намекнула на тот факт, что возможно компания будет готовится к публичному размещению акций.



Помимо этого, Хайман сообщила о значительном росте выручи компании, сейчас цифра достигает 100 миллионов долларов. В 2014 году сумма выручки составляла всего $44 млн, при этом, задокументированная планируемая годовая выручка за 2016 год - $121 млн.



Rent the Runway расположен в Нью-Йорке и уже в течение семи лет, помогает женщинам взять в аренду модные платья, покупка которых может обойтись в кругленькую сумму. Сейчас уже насчитывается около 6 миллионов активных пользователей, по всей территории США.



Компания не останавливается на расширении потребительских возможностей и уже в этом году дала пользователям возможность безлимитной аренды платьев на основе месячного взноса в размере $139. Есть также и более дешевая версия подписки StylePass, которая обойдется всего $65 в месяц и позволит взять в аренду всего 1 платье, но каждое последующее платье обойдется не дороже этой суммы.



Подобный вариант монетизации, может помочь бизнесу получить гораздо больший и лучший отклик клиентов, чем у конкурентов. Модницам важно получать возможность безлимитной аренды платьев от известных брендов за столь смешные суммы.



За семь лет существования стартапа Rent the Runway удалось привлечь $190 млн венчурного капитала. Среди инвесторов можно найти American Express, Conde Nast и Kleiner Perkins.



Перевод специально для MMGP.ru



