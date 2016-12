Prosvetlenniy



Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!



Доброго времени, друзья!



Некоторые люди хронически не переносят офисную работу. Им либо просто сложно сидеть в кабинете с 9 до 6, либо приятнее работать, лежа на пляже. И это реально. Вот отрасли, в которых можно работать и не стоять каждое утро в городских пробках.



Программирование — от $400 в месяц



IT-сфера сейчас в топах на рынке фриланса. И даже несмотря на то, что среди соискателей много классных программистов, спрос на них все еще превышает предложение. Огромное количество вакансий на отраслевых сайтах типа Ninja Jobs тому подтверждение. Там можно найти как фултайм-работу, так и временные проекты.



Поисковая оптимизация — от $250 за проект



Без грамотной поисковой оптимизации сложно получить стабильный трафик из поисковиков, поэтому специалисты в этой области нужны почти в каждом бизнесе.



Чтобы выучиться и сделать SEO своим основным источником дохода, достаточно найти подходящие курсы, их выбор сейчас большой.

Онлайн-платформы, на которых компании ищут специалистов в поисковой оптимизации — We Work Remotely и People Per Hour.



Репетиторство — от 5$ в час



До тех пор, пока существуют школы и университеты, нужны будут репетиторы — украинское образование без них не выживет. Все, что нужно от тебя — это хорошие знания в той сфере, в которой собираешься преподавать, умение объяснять сложные вещи тем, кто их не понимает, а также терпение.



Первых учеников можно найти через знакомых, в социальных сетях или на специализированных ресурсах, например, Preply.com.



Блогерство — от $150 за проект



Первые блогеры, которые стали зарабатывать деньги благодаря своим дневникам, на самом деле пришли к этому случайно. Они завели блоги в ЖЖ или Blogger, благодаря интересному контенту стали популярными, а рекламодатели их заметили и поняли, что могут использовать блоги в своих целях.

Популярные блоги зарабатывают на контекстной рекламе, продаже ссылок и спонсорстве. Это серьезная работа, которая вполне может стать основным источником дохода, если грамотно продумывать контент, знать тему и уметь писать интересно и нестандартно.



Графический дизайн от $200 в месяц



Большая часть постов в социальных сетях о существующих вакансиях от рекламных агентств, журналов и стартапов — о поисках графического дизайнера. Это человек, который может профессионально "поиграться со шрифтами" и "сделать красиво". Он зарабатывает с помощью своего художественного таланта и вкуса.



Если собственной клиентской базы пока нет, работу стоит поискать на популярные профкомьюнити типа Behance или DesignCrowd.



Копирайтинг от $100 в месяц



Это направление всегда было и будет в тренде! Хороший копирайтер в любом случае при желании найдет своему авторскому таланту, достойное применение.



Чем популярнее становится фриланс, тем больше возникает сервисов, созданных специально для профессионалов, которые не привязаны к одному месту работы. Годы только подтверждают этот тренд. И мы считаем, что это хорошо — работать нужно в таких условиях, которые тебе нравятся.



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко максим

