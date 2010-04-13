Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,692 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:46
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,571
Благодарностей: 1,003
Записей в блоге: 7
КП: 0.366
Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!


Доброго времени, друзья!

Некоторые люди хронически не переносят офисную работу. Им либо просто сложно сидеть в кабинете с 9 до 6, либо приятнее работать, лежа на пляже. И это реально. Вот отрасли, в которых можно работать и не стоять каждое утро в городских пробках.

Программирование — от $400 в месяц

IT-сфера сейчас в топах на рынке фриланса. И даже несмотря на то, что среди соискателей много классных программистов, спрос на них все еще превышает предложение. Огромное количество вакансий на отраслевых сайтах типа Ninja Jobs тому подтверждение. Там можно найти как фултайм-работу, так и временные проекты.

Поисковая оптимизация — от $250 за проект

Без грамотной поисковой оптимизации сложно получить стабильный трафик из поисковиков, поэтому специалисты в этой области нужны почти в каждом бизнесе.

Чтобы выучиться и сделать SEO своим основным источником дохода, достаточно найти подходящие курсы, их выбор сейчас большой.
Онлайн-платформы, на которых компании ищут специалистов в поисковой оптимизации — We Work Remotely и People Per Hour.

Репетиторство — от 5$ в час

До тех пор, пока существуют школы и университеты, нужны будут репетиторы — украинское образование без них не выживет. Все, что нужно от тебя — это хорошие знания в той сфере, в которой собираешься преподавать, умение объяснять сложные вещи тем, кто их не понимает, а также терпение.

Первых учеников можно найти через знакомых, в социальных сетях или на специализированных ресурсах, например, Preply.com.

Блогерство — от $150 за проект

Первые блогеры, которые стали зарабатывать деньги благодаря своим дневникам, на самом деле пришли к этому случайно. Они завели блоги в ЖЖ или Blogger, благодаря интересному контенту стали популярными, а рекламодатели их заметили и поняли, что могут использовать блоги в своих целях.
Популярные блоги зарабатывают на контекстной рекламе, продаже ссылок и спонсорстве. Это серьезная работа, которая вполне может стать основным источником дохода, если грамотно продумывать контент, знать тему и уметь писать интересно и нестандартно.

Графический дизайн от $200 в месяц

Большая часть постов в социальных сетях о существующих вакансиях от рекламных агентств, журналов и стартапов — о поисках графического дизайнера. Это человек, который может профессионально "поиграться со шрифтами" и "сделать красиво". Он зарабатывает с помощью своего художественного таланта и вкуса.

Если собственной клиентской базы пока нет, работу стоит поискать на популярные профкомьюнити типа Behance или DesignCrowd.

Копирайтинг от $100 в месяц

Это направление всегда было и будет в тренде! Хороший копирайтер в любом случае при желании найдет своему авторскому таланту, достойное применение.

Чем популярнее становится фриланс, тем больше возникает сервисов, созданных специально для профессионалов, которые не привязаны к одному месту работы. Годы только подтверждают этот тренд. И мы считаем, что это хорошо — работать нужно в таких условиях, которые тебе нравятся.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко максим
По материалам businessviews.com.ua
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:48.
Prosvetlenniy вне форума  
Старый Сегодня, 14:05
#2
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 4,833
Благодарностей: 1,555
КП: 0.284
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Репетиторство — от 5$ в час

До тех пор, пока существуют школы и университеты, нужны будут репетиторы — украинское образование без них не выживет. Все, что нужно от тебя — это хорошие знания в той сфере, в которой собираешься преподавать, умение объяснять сложные вещи тем, кто их не понимает, а также терпение.

Первых учеников можно найти через знакомых, в социальных сетях или на специализированных ресурсах, например, Preply.com.
Ну да. а если еще и учесть, что учителя вообще охоту от обучения у детей отбивают, то на репетиторство еще не один год спрос будет. Подскажите, пожалуйста, это расценки украинские или российские?
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

НАДЁЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 2016 - DINARI FINANCE |Продаешь?
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Всем, кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)Супер-ПАММ!
Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки, компенсации
Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 14:21
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Блогерство — от $150 за проект
Это вы где такие цифры взяли?
Блогеру очень трудно заработать в странах СНГ такую цифру
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора
DustWorld на форуме  
Старый Сегодня, 14:23
#4
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 4,833
Благодарностей: 1,555
КП: 0.284
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Цитата:
Сообщение от DustWorld Посмотреть сообщение
Это вы где такие цифры взяли?
Блогеру очень трудно заработать в странах СНГ такую цифру
Здесь может быть два варианта ответа:
1. Это раскрученный блогер.
2. Сайт или дневник данного блогера рассчитан на англоязычную публику.
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

НАДЁЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 2016 - DINARI FINANCE |Продаешь?
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Всем, кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)Супер-ПАММ!
Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки, компенсации
Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 14:29
#5
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,390
Благодарностей: 877
КП: 0.100
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Prosvetlenniy, безусловно. это все конечно хорошо, но не стоит забывать о том что:
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Первые блогеры
тогда не было такой конкуренции и можно было хорошо ранжироваться даже на полугодичном блоге без оптимизации!
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Копирайтинг
нужно набить руку, найти хороших заказчиков, чтоб потом получать от 100 дол. и больше
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Поисковая оптимизация
СЕО и оптимизация сейчас в дичайшей конкуренции! Не все так просто как кажется, алгоритмы поисковых систем меняются ежедневно!
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

|Зарабатываю вместе с VIP-INVESTS.COM (в стабильном плюсе уже целый год). Лучше инсайдной инф. не найти!
|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек
Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 14:32
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Здесь может быть два варианта ответа:
1. Это раскрученный блогер.
2. Сайт или дневник данного блогера рассчитан на англоязычную публику
Ну разве только так.
А раскрутить свой блог довольно трудно.
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора
DustWorld на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#7
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 31
КП: 0.048
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
100 дол. и больше
Не обязательно, простой постинг может принести такие цифры. А нормальный копирайтер, который пишет проф. СЕО текста, зарабатывает под 300, не меньше, так что цифра занижена.
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Сдаю в аренду, с ценами в личку.
Zycyjl на форуме  
Старый Сегодня, 14:42
#8
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 4,833
Благодарностей: 1,555
КП: 0.284
Re: Лучшие тренды для заработка в 2017 году для всех кто не терпит офис!
Цитата:
Сообщение от DustWorld Посмотреть сообщение
Ну разве только так.
А раскрутить свой блог довольно трудно.
Трудно, но возможно. Моя знакомая за год успела свой сайт раскрутить. Стала получать первую прибыль. Правда я точную сумму не спрашивала. Поняла только, что цифра пока что незначительная.
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

НАДЁЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 2016 - DINARI FINANCE |Продаешь?
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Всем, кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)Супер-ПАММ!
Я работаю с Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки, компенсации
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В 2017 году в России начнет работать Android Pay на всех смартфонах с одноименной опе МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 2 Вчера 15:09
Самые популярные ниши для онлайн заработка в 2016 году! Взорвут ли они в 2017? Prosvetlenniy Заработок в интернете: общий форум 24 21.11.2016 17:37
Основные тренды мировой политики в 2015 году Tigrenish Политика и экономика 14 12.01.2015 19:57
Лучшие условия обмена LR-PM-WMZ-AlertPay во всех направлениях! uHYIPs Архив: Обмен электронных валют 0 13.04.2010 13:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Инвестиции - работа или игра????
От пчела в разделе «Россияне»
Аватар sum iskorka
Россияне избавились от ценового испуга
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет ALTALIT: 8235 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Saturne
"Системный кризис " +1.5
От Saturne в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар maklik77
space-fermers.ru - космическая онлайн игра
От maklik77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Avangardman
Проект "Минск"
От Avangardman в разделе «Проекты от Avangardman'а»
.     
Пользователей
396,692
Тем
445,548
Сообщений
10,819,504

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube