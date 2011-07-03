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Акция: "Даёшь Червонец (SIB) на Poloniex!"

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Старый Сегодня, 13:43
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 42
Благодарностей: 32
КП: 0.000
Акция: "Даёшь Червонец (SIB) на Poloniex!"
Акция в поддержку вывода Червонца на биржу Poloniex!
Фонд: 10 000 Ч



Для того, чтобы получить 8 Ч необходимо:
  1. Вступить в группу ВКонтакте, FB или Twitter (если еще не вступили) и написать любой пост про Ч
  2. Отправить заявку на добавление Червонца SIB на биржу Poloniex по ссылке: https://poloniex.com/coinRequest (писать можно по-русски, переведут )
  3. Предоставить в эту тему скриншоты, доказывающие ваши действия, и адрес для получения монет

Официальный сайт: http://sibcoin.org/, там же можно скачать кошелек

__________________
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Червонец (SIB) http://sibcoin.org
Последний раз редактировалось woodywood; Сегодня в 13:46.
woodywood вне форума  
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