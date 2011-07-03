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Сегодня, 14:42
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Сегодня, 13:43
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#1
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Интересующийся
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 42
Благодарностей: 32
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Акция: "Даёшь Червонец (SIB) на Poloniex!"
Акция в поддержку вывода Червонца на биржу Poloniex!
Фонд: 10 000 Ч
Для того, чтобы получить 8 Ч необходимо:
- Вступить в группу ВКонтакте, FB или Twitter (если еще не вступили) и написать любой пост про Ч
- Отправить заявку на добавление Червонца SIB на биржу Poloniex по ссылке: https://poloniex.com/coinRequest (писать можно по-русски, переведут )
- Предоставить в эту тему скриншоты, доказывающие ваши действия, и адрес для получения монет
Официальный сайт: http://sibcoin.org/
, там же можно скачать кошелек
Последний раз редактировалось woodywood; Сегодня в 13:46.
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Сегодня, 14:42
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