ParqEx привлек $1.3 млн., чтобы стать своего рода Airbnb в вопросах парковки.
Инвесторами в посевном раунде выступили Venture Partners Management и Wisconsin Investment Partners, наряду с инвестициями от стартап ускорителей Elmspring и gener8tor.
ParqEx позволяет владельцам парковочных мест сдавать их в аренду другим водителям. Подобно тому, как Airbnb позволяет владельцам домов сдавать в аренду свое жилье, ParqEx это платформа, где люди, организации и предприятия могут заработать на своих неиспользуемых парковках. Стартап также разработал решение под названием IoT Access +, которое позволяет арендаторам и одобренным пользователям открывать любую дверь гаража или ворота одним нажатием кнопки на своих смартфонах.
ParqEx отличается от других парковочных стартапов из Чикаго SpotHero и ParkWhiz тем, что он предоставляет пользователям доступ к частным парковочных местам, а не ищет свободные на общественных парковках.
Стартап был создан в 2014 году. Недавно ParqEx приняли участие в программах ускорителей Elmspring и gener8tor. После участия в программе gener8tor в Висконсине, ParqEx объявил о планах открыть офис в Милуоки, в дополнение к существующему в Чикаго.
Стартап приобрел огромную популярность у чикагских квартировладельцев, особенно в период домашней серии игр бейсбольной команды Кабс, когда цена на некоторые парковочные места доходила до $250.
"Мы не просто создали приложение или веб-сайт," говорит генеральный директор ParqEx Вивек Мехра в заявлении, "Мы создаем экосистему для решения проблемы парковки путем привлечения людей и позволяя отдельным лицам, предприятиям, школам, церквям, любому человеку с парковочным местом, использовать свою парковку, так что выигрывают все".