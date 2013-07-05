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ParqEx привлек $1.3 млн., чтобы стать своего рода Airbnb в вопросах парковки.

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Старый Сегодня, 13:33
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 538
Благодарностей: 64
КП: 0.066
ParqEx привлек $1.3 млн., чтобы стать своего рода Airbnb в вопросах парковки.
Инвесторами в посевном раунде выступили Venture Partners Management и Wisconsin Investment Partners, наряду с инвестициями от стартап ускорителей Elmspring и gener8tor.
ParqEx позволяет владельцам парковочных мест сдавать их в аренду другим водителям. Подобно тому, как Airbnb позволяет владельцам домов сдавать в аренду свое жилье, ParqEx это платформа, где люди, организации и предприятия могут заработать на своих неиспользуемых парковках. Стартап также разработал решение под названием IoT Access +, которое позволяет арендаторам и одобренным пользователям открывать любую дверь гаража или ворота одним нажатием кнопки на своих смартфонах.
ParqEx отличается от других парковочных стартапов из Чикаго SpotHero и ParkWhiz тем, что он предоставляет пользователям доступ к частным парковочных местам, а не ищет свободные на общественных парковках.
Стартап был создан в 2014 году. Недавно ParqEx приняли участие в программах ускорителей Elmspring и gener8tor. После участия в программе gener8tor в Висконсине, ParqEx объявил о планах открыть офис в Милуоки, в дополнение к существующему в Чикаго.
Стартап приобрел огромную популярность у чикагских квартировладельцев, особенно в период домашней серии игр бейсбольной команды Кабс, когда цена на некоторые парковочные места доходила до $250.
"Мы не просто создали приложение или веб-сайт," говорит генеральный директор ParqEx Вивек Мехра в заявлении, "Мы создаем экосистему для решения проблемы парковки путем привлечения людей и позволяя отдельным лицам, предприятиям, школам, церквям, любому человеку с парковочным местом, использовать свою парковку, так что выигрывают все".
Переведено специально для форума mmgp: http://chicagoinno.streetwise.co/201...nb-of-parking/

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TTLuck2017 вне форума  
Старый Сегодня, 14:06
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: ParqEx привлек $1.3 млн., чтобы стать своего рода Airbnb в вопросах парковки.
Весьма не плохо звучит, интересно будет ли популярный данный софт в странах СНГ
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DustWorld на форуме  
Старый Сегодня, 14:32
#3
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Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,391
Благодарностей: 877
КП: 0.100
Re: ParqEx привлек $1.3 млн., чтобы стать своего рода Airbnb в вопросах парковки.
Колоритный стартап, ничего не скажешь Но для США здесь может буде и по душе.
У нас вообще с парковкой какое десятилетие проблемы.
А если говорить вкратце то:
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#4
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,442
Благодарностей: 4,262
КП: 0.591

награды Волшебный горшочек 
Re: ParqEx привлек $1.3 млн., чтобы стать своего рода Airbnb в вопросах парковки.
В США в крупных городах с парковками туго, но с оплатой там более менее, стоят автоматы, наверное, с приложением, будет удобнее.
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lannna на форуме  
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