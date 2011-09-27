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Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн

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Старый Сегодня, 13:16
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
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Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн

Huawei Technologies Co. Ltd. приобрела израильский стартап по защите данных - HexaTier Ltd., за $42 млн.

Стартап был основан еще в 2009 году и был известен под именем GreenSQL, HexaTier обеспечивает безопасность баз данных и проверки подлинности с помощью технологии реверсивного прокси и организации размещения баз данных в облачных хранилищах и на DBaaS платформах. HexaTier устанавливает фронт-энд доступ к базам данных через реверсивные прокси. При этом общая информация скрыта и защищена от посторонних пользователей, а программное обеспечение разрешает получить необходимую информацию, только после проверки соответствия отправленных запросов и полученных ответов. Все это позволяет корпоративным пользователям обеспечить безопасность, ускорить проведение аудитов и защитить конфиденциальные данные.

По словам журналистов издания Reuters, Huawei приобрела стартап HexaTier для использования в собственных целях, а именно установка вычислительных мощностей центра исследований и баз данных на облачные сервера израильской компании. Информация о возможном заключении сделки появилась еще 20 декабря, но подтверждение было опубликовано только 27 декабря.

Это уже вторая израильская компания, которую приобретает Huawei в декабре этого года. Ранее была подтверждена сделка о покупке производителя роутеров и свичей Toga Networks Ltd. Сумма сделки $150 млн. Также, компания Toga занимается созданием систем облачных хранилищ и приложений для дата-центров.

Основной целью Huawei, является расширения ассортимента товаров телекоммуникационного оборудования. При этом компания остается лидером рынка. Пока неизвестно как стартап HexaTier точно поможет в следовании этой стратегии.

До приобретения, HexaTier, за 3 раунда, смогла привлечь $14,4 млн от ряда инвесторов, в число которых входят Jerusalem Venture Partners, Texas Atlantic Capital, Magma Venture Partners и Rhodium.

Перевод специально для MMGP.ru

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Последний раз редактировалось Tigrenish; Сегодня в 13:19.
Tigrenish на форуме  
Старый Сегодня, 14:04
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Израиль походу хочет вырваться в тех уровне.
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DustWorld на форуме  
Старый Сегодня, 14:14
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 5,252
Благодарностей: 14,292
КП: 0.120
Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Цитата:
Сообщение от DustWorld Посмотреть сообщение
Израиль походу хочет вырваться в тех уровне.
Еще в прошлом году писали, что -
Израиль — пятая инновационная страна в мире по версии издания Bloomberg. В рейтинге самых инновационных стран Израиль обогнал Соединённые Штаты и Великобританию. По мнению управляющего партнёра израильской инвестиционной компании JSCapital Романа Гольда, в Израиле «стартап выбирает инвестора, а не наоборот».

https://vc.ru/n/israeli-startups
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Вечерко Михаил на форуме  
Старый Сегодня, 14:24
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.12.2016
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Цитата:
Сообщение от Вечерко Михаил Посмотреть сообщение
Еще в прошлом году писали, что -
Израиль — пятая инновационная страна в мире по версии издания Bloomberg. В рейтинге самых инновационных стран Израиль обогнал Соединённые Штаты и Великобританию. По мнению управляющего партнёра израильской инвестиционной компании JSCapital Романа Гольда, в Израиле «стартап выбирает инвестора, а не наоборот».
Хмм.... У меня тут такая мысль появилась что через 5-10 лет можна будет смело переехать туда и вкладываться там
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DustWorld на форуме  
Старый Сегодня, 14:26
#5
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,134
Благодарностей: 1,722
КП: 0.408

награды Манимейкер 
Автор темы Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Цитата:
Сообщение от Вечерко Михаил Посмотреть сообщение
Израиль — пятая инновационная страна в мире по версии издания Bloomberg
Есть возможности, есть поддержка государства. Все шутят над Израилем и его жителями, а они не смотря на непрекращающиеся военные действия продолжают развиваться. Китай тоже раньше считали страной третьего мира, и что сейчас...
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Tigrenish на форуме  
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Метки
базы, инвестиции, китай, купить, стартап
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