Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Huawei Technologies Co. Ltd. приобрела израильский стартап по защите данных - HexaTier Ltd., за $42 млн.
Стартап был основан еще в 2009 году и был известен под именем GreenSQL, HexaTier обеспечивает безопасность баз данных и проверки подлинности с помощью технологии реверсивного прокси и организации размещения баз данных в облачных хранилищах и на DBaaS платформах. HexaTier устанавливает фронт-энд доступ к базам данных через реверсивные прокси. При этом общая информация скрыта и защищена от посторонних пользователей, а программное обеспечение разрешает получить необходимую информацию, только после проверки соответствия отправленных запросов и полученных ответов. Все это позволяет корпоративным пользователям обеспечить безопасность, ускорить проведение аудитов и защитить конфиденциальные данные.
По словам журналистов издания Reuters, Huawei приобрела стартап HexaTier для использования в собственных целях, а именно установка вычислительных мощностей центра исследований и баз данных на облачные сервера израильской компании. Информация о возможном заключении сделки появилась еще 20 декабря, но подтверждение было опубликовано только 27 декабря.
Это уже вторая израильская компания, которую приобретает Huawei в декабре этого года. Ранее была подтверждена сделка о покупке производителя роутеров и свичей Toga Networks Ltd. Сумма сделки $150 млн. Также, компания Toga занимается созданием систем облачных хранилищ и приложений для дата-центров.
Основной целью Huawei, является расширения ассортимента товаров телекоммуникационного оборудования. При этом компания остается лидером рынка. Пока неизвестно как стартап HexaTier точно поможет в следовании этой стратегии.
До приобретения, HexaTier, за 3 раунда, смогла привлечь $14,4 млн от ряда инвесторов, в число которых входят Jerusalem Venture Partners, Texas Atlantic Capital, Magma Venture Partners и Rhodium.
Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Цитата:
Сообщение от DustWorld
Израиль походу хочет вырваться в тех уровне.
Еще в прошлом году писали, что -
Израиль — пятая инновационная страна в мире по версии издания Bloomberg. В рейтинге самых инновационных стран Израиль обогнал Соединённые Штаты и Великобританию. По мнению управляющего партнёра израильской инвестиционной компании JSCapital Романа Гольда, в Израиле «стартап выбирает инвестора, а не наоборот».
Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Цитата:
Сообщение от Вечерко Михаил
Еще в прошлом году писали, что -
Израиль — пятая инновационная страна в мире по версии издания Bloomberg. В рейтинге самых инновационных стран Израиль обогнал Соединённые Штаты и Великобританию. По мнению управляющего партнёра израильской инвестиционной компании JSCapital Романа Гольда, в Израиле «стартап выбирает инвестора, а не наоборот».
Хмм.... У меня тут такая мысль появилась что через 5-10 лет можна будет смело переехать туда и вкладываться там
Re: Huawei приобрела израильский стартап по защите баз данных - Hexatier, за $42 млн
Цитата:
Сообщение от Вечерко Михаил
Израиль — пятая инновационная страна в мире по версии издания Bloomberg
Есть возможности, есть поддержка государства. Все шутят над Израилем и его жителями, а они не смотря на непрекращающиеся военные действия продолжают развиваться. Китай тоже раньше считали страной третьего мира, и что сейчас...