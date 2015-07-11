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Etoro-Invest (etoro-invest.com)-Рефбек 150%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:15
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.07.2015
Сообщений: 414
Благодарностей: 200
КП: 0.000
Etoro-Invest (etoro-invest.com)-Рефбек 150%
Etoro-Invest рефбек 150% со всех вкладов!



Возвращаю 150% (7.5% от депозита) реферального вознаграждения при условии регистрации по моей реферальной ссылке в проект Etoro Invest (находится в моей подписи)

Для получения рефбэка Вам необходимо:



1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф.cылке Etoro Invest (находится в моей подписи)

Важно знать!

Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки. Будьте внимательны!!!

2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, сумму вклада номер кошелька для выплаты рефбека

3.Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут

4.Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме, в противном случае рефбека от следующих вкладов не будет.

Контакты для связи:
1.Личка на форуме
2.Telegram @honest_investor
__________________
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Rainbow-РЕФБЕК 100%
Etoro-invest-РЕФБЕК 150%
neboslez вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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