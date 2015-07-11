Etoro-Invest (etoro-invest.com)-Рефбек 150%

Etoro-Invest рефбек 150% со всех вкладов!
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Для получения рефбэка Вам необходимо:
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Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки. Будьте внимательны!!!
2.
После вклада заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, сумму вклада номер кошелька для выплаты рефбека
3.
Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут
4.
Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме, в противном случае рефбека от следующих вкладов не будет.
Контакты для связи:
1.Личка на форуме
2.Telegram @honest_investor