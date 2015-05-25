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Крупнейший в мире хедж-фонд перейдет под управление искусственного интеллекта

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Крупнейший в мире хедж-фонд перейдет под управление искусственного интеллекта

Bridgewater Associates, крупнейший в мире хедж-фонд, создает основанную на искусственном интеллекте систему для автоматизации управления компанией, сообщает The Wall Street Journal.

Основатель Bridgewater Рэй Далио хочет поручить системе широкий спектр задач, от оперативного управления инвестициями до организации дней персонала и даже найма и увольнения.

Bridgewater, управляющая 160 млрд долларов, уже использует алгоритмы, которые отслеживают сотни экономических параметров для корректировки стратегии ее фонда Pure Alpha.

Однако новая система ИИ Principles Operating System, которую Далио называет «Книгой будущего», будет использовать принципы data science в менеджменте, собирая такие типы данных, как тесты на определение типа личности и результаты опросов на совещаниях. Далио надеется, что через пять лет искусственный интеллект будет принимать три четверти управленческих решений в компании.

По словам одного из его сотрудников, этот проект представляет собой «попытку поместить мозг Рэя в компьютер». Проектом руководит Дэвид Ферруччи, в прошлом — один из ведущих разработчиков в проекте Watson компании IBM, одной из самых передовых систем ИИ в мире, способной диагностировать рак точнее, чем врачи. Барьеры для входа на рынок с проектами алгоритмической торговли, подобного тому, что используется в Pure Alpha, снизились.

По всему миру запущено множество проектов робо-советников — работающих онлайн инвесткомпаний, которые дают людям возможность вкладывать средства в финансовые инструменты с помощью автоматизированных торговых стратегий.

В качестве примера такого проекта можно назвать Scalable Capital, разработанный бывшими сотрудниками Goldman Sachs, Barclays и McKinsey. Его инвестиционный алгоритм прогнозирует риски, а затем автоматически оптимизирует портфели клиентов, чтобы ограничить потери.

Специально для mmgp.ru
Автор: Котенко Максим
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