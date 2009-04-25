Нефть демонстрирует самое продолжительное ралли за 4 месяца!

Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд — это рекордный показатель за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg. Во вторник по состоянию на 17:38 МСК нефть марки Brent выросла в цене на 1,26% — до $56,38 за баррель, после роста на 11 центов по итогам торгов 23 декабря.
Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,84% — до $53,84, после подорожания на 0,6% по итогам пятничных торгов. В понедельник, 26 декабря, торги на биржах были приостановлены из-за рождественских праздников.
«Текущие цены на нефть являются отражением позитивных изменений, которые мы наблюдаем на рынке в последнее время. В их число входят и ожидания, связанные с сокращением добычи членами ОПЕК и не входящими в нефтяной картель странами»
, — отметил аналитик по сырьевым рынкам Hyundai Futures Уилл Юн.
Однако вместе с тем он отметил, что отсутствие дальнейших позитивных новостей может остановить рост цен.
«Вопрос в том, сколько продлится это ралли. Отсутствие новых „бычьих“ факторов может привести к увеличению неопределенности на рынке в долгосрочной перспективе»
, — отметил Юн.
После того, как было достигнуто соглашение об ограничении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн, ОПЕК и независимые нефтедобывающие страны создали специальный комитет, который будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей. От картеля в него вошли Алжир, Кувейт и Венесуэла. Позже к ним присоединились Россия и Оман. Первое заседание запланировано на явнварь 2017 года.
Будет ли и дальше так дорожать нефть? Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим