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Нефть демонстрирует самое продолжительное ралли за 4 месяца!

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Имя: Максим
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Нефть демонстрирует самое продолжительное ралли за 4 месяца!

Нефть дорожает седьмую торговую сессию подряд — это рекордный показатель за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg. Во вторник по состоянию на 17:38 МСК нефть марки Brent выросла в цене на 1,26% — до $56,38 за баррель, после роста на 11 центов по итогам торгов 23 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,84% — до $53,84, после подорожания на 0,6% по итогам пятничных торгов. В понедельник, 26 декабря, торги на биржах были приостановлены из-за рождественских праздников.

«Текущие цены на нефть являются отражением позитивных изменений, которые мы наблюдаем на рынке в последнее время. В их число входят и ожидания, связанные с сокращением добычи членами ОПЕК и не входящими в нефтяной картель странами», — отметил аналитик по сырьевым рынкам Hyundai Futures Уилл Юн.

Однако вместе с тем он отметил, что отсутствие дальнейших позитивных новостей может остановить рост цен.

«Вопрос в том, сколько продлится это ралли. Отсутствие новых „бычьих“ факторов может привести к увеличению неопределенности на рынке в долгосрочной перспективе», — отметил Юн.

После того, как было достигнуто соглашение об ограничении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн, ОПЕК и независимые нефтедобывающие страны создали специальный комитет, который будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей. От картеля в него вошли Алжир, Кувейт и Венесуэла. Позже к ним присоединились Россия и Оман. Первое заседание запланировано на явнварь 2017 года.

Будет ли и дальше так дорожать нефть? Что думаете о вышеизложенном, друзья? Жду отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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