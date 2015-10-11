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Indiegogo нанимает коллекторов

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Старый Сегодня, 12:50
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Имя: Влад
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Indiegogo нанимает коллекторов
На днях глобальная Краудфандинговая платформа Indiegogo объявила об обновлении Пользовательского соглашения, в том числе, о мерах, которые теперь будут применяться в отношении авторов кампаний, не способных выполнить свои обязательства и доставить обещанные продукты бекерам.

«Нас часто спрашивают, несем ли мы какую-либо ответственность за качество размещенных на платформе проектов. К сожалению, мы не можем обеспечить тщательную проверку каждого проекта. В то же время, мы работаем с авторами кампаний напрямую и делаем все возможное, чтобы ответить на полученные вопросы и просьбы.
Мы уважаем такие черты, как честность и ответственность, которые отличают авторов по-настоящему качественных проектов. Мы не собираемся терпеть злоупотребления нашей лояльностью. Если предприниматель нарушает Условия использования или не выполняет свои обязательства перед бекерами, мы будем принимать соответствующие меры.
Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть средства бекерам проекта, в том числе, не исключаем возможности соглашения со сторонними коллекторскими агентствами. В некоторых случаях, если ситуация еще не полностью вышла из-под контроля, мы постараемся обсудить существующее положение с авторами кампании, прежде чем принять окончательное решение. Мы обязуемся делать все, что можно отнести к справедливым мерам устранения проблем».

Indiegogo также заявляет, что проекты, авторы которых не способны надлежащим образом выполнить свои обязательства в отношении бекеров (например, продемонстрировать рабочий вариант продукта, оплаченный бекерами), будут удалены с платформы. При этом платформа будет требовать от авторов возмещения средств:
«Наша команда также исследует обратную связь, полученную от бекеров в режиме реального времени. Мы примем все меры, чтобы призвать авторов наших кампаний к ответственности: от проверки личности до мониторинга качества коммуникации и степени прозрачности при общении с бекерами».

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