С начала 2016 года богатейших люди планеты оказались в плюсе на $237 млрд - Bloomberg

Доброго времени, друзья!
Еще одна новость от меня в пользу богатейших мира сего. И дело здесь в том, что с начала 2016 года по 27 декабря состояние богатейших людей мира выросло на 5,7% (или 237 млрд долларов), до 4,4 трлн долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Как пишет агентство, наиболее обеспеченные люди планеты выиграли от победы политиков-популистов в США и Европе. Объем их общего состояния резко менялся на протяжении этого года.
Богатейшие люди планеты заработали $35 млрд на волнениях рынка из-за выборов в США Волатильность была спровоцирована экономическими данными из Китая в начале этого года, которые оказались ниже прогнозов аналитиков, референдумом о выходе Великобритании из ЕС и победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс говорит:
«В целом, клиенты выиграли от волатильности. 2016-й в итоге стал захватывающим годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая, каким было начало года».
Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффетт: его состояние выросло на 11,8 млрд долларов на фоне роста цены акций инвестиционной компании Berkshire Hathaway после победы Трампа.
Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (10 млрд долларов активов под управлением), говорит:
«Вера в то, что Трамп ослабит регулирование значительных частей экономики США, движет рынками прямо сейчас».
А что вы думаете о вышеизложенном, друзья? Жду ваших отзывов!)
Специально для mmgp.ru
Автор: Котенко Максим