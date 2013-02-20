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«ПриватБанк» получил штраф от Антимонопольного комитета

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Старый Сегодня, 12:32
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,393
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«ПриватБанк» получил штраф от Антимонопольного комитета

Крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины "ПриватБанк" был оштрафован за нарушение украинского закона о защите экономической конкуренции.

Украинский антимонопольный комитет наложил штраф на недавно национализированный государством "ПриватБанк" за нарушение закона о защите конкуренции в предпринимательской деятельности. Сумма штрафа составила 82.600 грн. (~3099 долларов).



Государственный антимонопольный комитет Украины наделен специальным статусом. Цель его деятельности: обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности.

По материалам: http://psm7.com/news/privatbank-polu...-komiteta.html

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 12:56
#2
 
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Инвестирую в: Стартапы
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Re: «ПриватБанк» получил штраф от Антимонопольного комитета
Эм... А вам не показалось что это как то странно ?
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