«ПриватБанк» получил штраф от Антимонопольного комитета

Крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины "ПриватБанк" был оштрафован за нарушение украинского закона о защите экономической конкуренции.
Украинский антимонопольный комитет наложил штраф на недавно национализированный государством "ПриватБанк" за нарушение закона о защите конкуренции в предпринимательской деятельности. Сумма штрафа составила 82.600 грн.
(~3099 долларов).
Государственный антимонопольный комитет Украины наделен специальным статусом. Цель его деятельности: обеспечение государственной защиты конкуренции в предпринимательской деятельности.
По материалам: http://psm7.com/news/privatbank-polu...-komiteta.html