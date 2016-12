bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 10,236 Благодарностей: 2,076 КП: 0.105

награды

Банк Англии раскрыл список получателей уникальных полимерных банкнот

Банк Англии разослал 29 новых полимерных банкнот номиналом в 5 фунтов стерлингов с исторически символичными серийными номерами группе лиц и учреждений. Список получателей уникальных банкнот был раскрыт банком в связи с законом о свободе информации.



Коллекционеры оценивают эти купюры, на реверсе которых изображен сэр Уинстон Черчилль, в тысячи фунтов стерлингов.



Согласно документу, банкноты с номерами AA01 000001 и AA01 000002 были отправлены Королеве Елизавете II и принцу Филипа. Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мей получила купюру с номером AA01 000003, а канцлер Филипп Хэммонд получил четвёртый по счёту серийный номер.



По сообщению банка, он может дать комментарии по поводу выбора лиц, но он отказался объяснить подобное распределение номеров.



Губернатор Банка Англии Марк Карни, по чьему усмотрению назначался список лиц, получил банкноты с двумя номерами: пятый по счёту, и заканчивающийся на 1940 – год, в который Черчилль стал премьер-министром.



По словам пресс-секретаря Банка Англии, вторая купюра была отдана Карни в качестве «личного сувенира за время своего пребывания в должности, как это было в случае с последними губернаторами и их пребыванием в должности».



Предшественник Карни, который получил номер с окончанием в 1874, годом рождения Черчилля. Памятные банкноты получили также некоторые бывшие и действующие служащие Банка.



Виктория Клиланд, главный кассир и Крис Салмон, её предшественник, а также Энтони Хадгуб, председатель суда банка, получили купюры с номерами, близкими к началу серии.



Бывшему главе Совета управления пруденциального регулирования (The Prudential Regulation Authority, PRA) Эндрю Бейли была отдана купюра, номер который заканчивается на 2016. Он передал её в музей Фицуильяма в Кембриджском университете, где он учился. В данный момент Бейли занимает пост исполнительного директора Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority).



Политические деятели также не остались без внимания. Банкноту получил министр иностранных дел Борис Джонсон и постоянный секретарь казначейства Том Скорал. Председатель специального комитета казначейства фонда Эндрю Тюри также получил уникальную купюру. Посол США в Лондоне Мэтью Барзун получил банкноту с номером заканчивающимся на 1941, год, когда США вступила во Вторую мировую войну.



Учреждения, связанные с наследием Черчилля, тоже получили памятные купюры. В их число вошёл и Блейнхеймский дворец, где Черчилль родился и сделал предложение своей жене Клементине.



Банк также провёл благотворительный аукцион по продаже банкнот с низким серийным номером. Купюра с номером AA01 000017 была продана за 4,1 тыс. фунтов стерлингов. В общей сложности, банк собрал около 194,5 тыс. фунтов стерлингов для трёх благотворительных организаций: Myotubular Trust, The Lily Foundation и Bliss.



В сентябре этого года в обращение поступила новая версия банкноты от Банка Англии достоинством в 5 фунтов стерлингов – купюра из прочного пластика с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.



Первый тираж банкнот составит 400 млн экземпляров. Старые купюры с изображением Элизабет Фрай остаются законным платежным средством до 5 мая 2017 года включительно.



Истчоник. Банк Англии разослал 29 новых полимерных банкнот номиналом в 5 фунтов стерлингов с исторически символичными серийными номерами группе лиц и учреждений. Список получателей уникальных банкнот был раскрыт банком в связи с законом о свободе информации.Коллекционеры оценивают эти купюры, на реверсе которых изображен сэр Уинстон Черчилль, в тысячи фунтов стерлингов.Согласно документу, банкноты с номерами AA01 000001 и AA01 000002 были отправлены Королеве Елизавете II и принцу Филипа. Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мей получила купюру с номером AA01 000003, а канцлер Филипп Хэммонд получил четвёртый по счёту серийный номер.По сообщению банка, он может дать комментарии по поводу выбора лиц, но он отказался объяснить подобное распределение номеров.Губернатор Банка Англии Марк Карни, по чьему усмотрению назначался список лиц, получил банкноты с двумя номерами: пятый по счёту, и заканчивающийся на 1940 – год, в который Черчилль стал премьер-министром.По словам пресс-секретаря Банка Англии, вторая купюра была отдана Карни в качестве «личного сувенира за время своего пребывания в должности, как это было в случае с последними губернаторами и их пребыванием в должности».Предшественник Карни, который получил номер с окончанием в 1874, годом рождения Черчилля. Памятные банкноты получили также некоторые бывшие и действующие служащие Банка.Виктория Клиланд, главный кассир и Крис Салмон, её предшественник, а также Энтони Хадгуб, председатель суда банка, получили купюры с номерами, близкими к началу серии.Бывшему главе Совета управления пруденциального регулирования (The Prudential Regulation Authority, PRA) Эндрю Бейли была отдана купюра, номер который заканчивается на 2016. Он передал её в музей Фицуильяма в Кембриджском университете, где он учился. В данный момент Бейли занимает пост исполнительного директора Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority).Политические деятели также не остались без внимания. Банкноту получил министр иностранных дел Борис Джонсон и постоянный секретарь казначейства Том Скорал. Председатель специального комитета казначейства фонда Эндрю Тюри также получил уникальную купюру. Посол США в Лондоне Мэтью Барзун получил банкноту с номером заканчивающимся на 1941, год, когда США вступила во Вторую мировую войну.Учреждения, связанные с наследием Черчилля, тоже получили памятные купюры. В их число вошёл и Блейнхеймский дворец, где Черчилль родился и сделал предложение своей жене Клементине.Банк также провёл благотворительный аукцион по продаже банкнот с низким серийным номером. Купюра с номером AA01 000017 была продана за 4,1 тыс. фунтов стерлингов. В общей сложности, банк собрал около 194,5 тыс. фунтов стерлингов для трёх благотворительных организаций: Myotubular Trust, The Lily Foundation и Bliss.В сентябре этого года в обращение поступила новая версия банкноты от Банка Англии достоинством в 5 фунтов стерлингов – купюра из прочного пластика с изображением бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.Первый тираж банкнот составит 400 млн экземпляров. Старые купюры с изображением Элизабет Фрай остаются законным платежным средством до 5 мая 2017 года включительно.

Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора На правах рекламы

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________