Цена биткоина продолжает свой рост

Сегодня, 28 декабря, курс биткоина продолжил свой рост и по состоянию на 08:00 UTC (11:00 мск) составил на бирже Bitstamp $955,69.
Таким образом, биткоин обновил новый годовой максимум, добавив в цене на протяжении суток 4.74%. Этому способствуют такие факторы, как недавняя денежная реформа в Индии, высокая активность китайских инвесторов и нестабильность на глобальных финансовых рынках.
Растет и капитализация самой популярной криптовалюты. По данным ресурса coinmarketcap, на момент публикации она оценивается уже в $15,3 млрд.
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