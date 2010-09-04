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Инвесторы пытаются скупить десятки тысяч биткоинов

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Старый Сегодня, 12:15
#1
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награды Волшебный горшочек 
Инвесторы пытаются скупить десятки тысяч биткоинов

Крупные инвестиционные фонды сообщили майнерам о желании приобрести партию биткоинов размером в 30-50 тыс. монет.

Предложение было направлено в адрес нескольких майнинговых компаний, в том числе BitFury. Как сообщил замглавы BitFury Георгий Киквадзе в своем твиттере, «за последние сутки пара инвестиционных фондов, под управлением которых находятся активы на $10 млрд и более, заявили о желании купить 30-50 тыс. биткоинов. Мы не продавали раньше, не продали и сейчас».

По всей видимости, инвесторы пытались обойти рыночные механизмы торговли и приобрести биткоины напрямую у майнеров по цене ниже, чем на обменных площадках.

Стоит отметить, что неизвестно, все ли майнеры ответили отказом на такое предложение.

Желание инвесторов приобрести крупную партию криптовалюты связано со стремительным ростом курса биткоина на мировом рынке. С августа биткоин подорожал более чем в два раза, до $948. Только за последнюю неделю биткоин прибавил почти 18%, а за минувшие сутки — 5,5%, или почти $50.

Капитализация биткоина превысила $15,34 млрд.

Следующим психологическим барьером для курса биткоина станет отметка в $1000. Если этот барьер будет преодолен, то цена биткоина может достигнуть $1200 в среднесрочной перспективе.

Историческим максимумом для криптовалюты считается $1138 в конце ноября 2013 года. По такой цене биткоин торговался на позднее обанкротившейся бирже Mt. Gox.

Основным фактором, подталкивающим курс биткоина вверх, остается ситуация на китайском рынке, на котором основные сырьевые товары за неделю подешевели на порядка 20% (цинк — на22%, железная руда — на 20%, коксующийся уголь — на 25%). Инвесторы распродают дешевеющие активы и часть из них переводит средства в криптовалюту, тем самым избегая, к тому же, ужесточенного в этом году валютного трансграничного контроля со стороны китайских властей.

Источник.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 12:46
#2
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Липецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 954
Благодарностей: 148
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Re: Инвесторы пытаются скупить десятки тысяч биткоинов
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Предложение было направлено в адрес нескольких майнинговых компаний, в том числе BitFury.
Я не очень понимаю на что надеялись те инвесторы обращаясь к майнерам, то что это оптовая закупка? Да и скорее всего майнеры не хуже инвесторов понимают перспективу такой инвестиции.
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Юрий Алексейч на форуме  
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Метки
биткоин, новости
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