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стартап Spruce, провайдер исп-я солнечн. энергии, собрал 105 млн долларов

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Старый Сегодня, 12:03
#1
Форекс-блогер
 
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стартап Spruce, провайдер исп-я солнечн. энергии, собрал 105 млн долларов
Калифорнийский провайдер потребительского финансирования для улучшения условий и повышение эффективности использования солнечной энергии в собственном жилье, закрыл раунд кредитного финансирования на отметке 105,4 миллионов долларов.






Investec и Silicon Valley Bank (SVB) явились главными кредиторами данной компании.

Компания Spruce будет использовать полученные средства для предоставления собственникам жилья финансирование множеством способов, а также повышение эффективности использования оборудования через единую программную платформу и продавать их через профессиональную сеть проверенных партнеров.

В настоящее время данная компания уже обслуживает порядка 64 000 домовладельцев.


Переведено специально для MMGP.ru
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