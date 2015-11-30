стартап Spruce, провайдер исп-я солнечн. энергии, собрал 105 млн долларов

Калифорнийский провайдер потребительского финансирования для улучшения условий и повышение эффективности использования солнечной энергии
в собственном жилье, закрыл раунд кредитного финансирования на отметке 105,4 миллионов долларов.
Investec и Silicon Valley Bank (SVB) явились главными кредиторами данной компании.
Компания Spruce будет использовать полученные средства для предоставления собственникам жилья финансирование множеством способов
, а также повышение эффективности использования оборудования через единую программную платформу
и продавать их через профессиональную сеть проверенных партнеров.
В настоящее время данная компания уже обслуживает порядка 64 000 домовладельцев.
Переведено специально для MMGP.ru