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Жизнь взаймы Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
Жизнь взаймы
Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
В начале пути
Идея создать национальный банк развития принадлежит тогдашнему главе Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву. К этому времени ВЭБ лишился лицензии ЦБ из-за висящего на балансе госдолга. Инициативу Дмитриева поддержал премьер Михаил Фрадков, однако ему пришлось вступить в затяжную аппаратную борьбу.
Главе правительства оппонировали министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Фрадкову стоило немалых усилий разорвать этот тандем. Журналистам правительственного пула премьер рассказывал, как на одном совещании его противники оказались по разные стороны баррикад. В ответ на слова Кудрина, что он, министр финансов — против создания новой госкорпорации, Греф заявил, что он, министр экономического развития — сторонник реформы ВЭБ. Черту под бюрократическими дискуссиями подвел президент Владимир Путин, 31 января 2005 года заявивший о целесообразности создания национального банка развития. 9 февраля 2006 года Греф представил правительству свои предложения по будущему ВЭБ. Эти расчеты легли в основу Федерального закона №82-ФЗ «О Банке развития», который был принят весной 2007 года и 4 июня вступил в силу.
Источник RNS.