Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,684 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Жизнь взаймы Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:53
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,202
Благодарностей: 340
КП: 0.057
Жизнь взаймы Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
Жизнь взаймы
Десять лет ВЭБа в качестве госкорпорации развития
В начале пути

Идея создать национальный банк развития принадлежит тогдашнему главе Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву. К этому времени ВЭБ лишился лицензии ЦБ из-за висящего на балансе госдолга. Инициативу Дмитриева поддержал премьер Михаил Фрадков, однако ему пришлось вступить в затяжную аппаратную борьбу.

Главе правительства оппонировали министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф. Фрадкову стоило немалых усилий разорвать этот тандем. Журналистам правительственного пула премьер рассказывал, как на одном совещании его противники оказались по разные стороны баррикад. В ответ на слова Кудрина, что он, министр финансов — против создания новой госкорпорации, Греф заявил, что он, министр экономического развития — сторонник реформы ВЭБ. Черту под бюрократическими дискуссиями подвел президент Владимир Путин, 31 января 2005 года заявивший о целесообразности создания национального банка развития. 9 февраля 2006 года Греф представил правительству свои предложения по будущему ВЭБ. Эти расчеты легли в основу Федерального закона №82-ФЗ «О Банке развития», который был принят весной 2007 года и 4 июня вступил в силу.


Источник RNS.
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Путин передал акции «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» Еvgeniwolf Горячие новости 0 Вчера 23:07
150 миллиардов на поддержку ВЭБа взяли из замороженных пенсий ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 12 17.04.2016 22:25
Спрос взаймы moskva Новости в мире финансов и инвестиций 28 30.01.2016 21:58
Убыток ВЭБа составил 250 миллиардов рублей Gosha77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.05.2015 00:30
Взял взаймы у Sergeev ManiacBest Кредитная история 10 28.03.2008 20:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Fbsinv - Fbsinv.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
EVOFX10 - evofx10.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mracobec
Сечин заявил о «выводе» из «Башнефти» активов на 4 млрд руб.
От Mracobec в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sergeyn87
ФРС правит миром?
От sergeyn87 в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
Сколько Вы готовы платить за качественные прогнозы?
От Inspector в разделе «Прогнозы»
Аватар MonitoringFF
newyear-money.ru - New Year Money
От MonitoringFF в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
.     
Пользователей
396,684
Тем
445,538
Сообщений
10,819,017

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube