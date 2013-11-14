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ЦБ: О максимальном объеме задолженности по операциям предоставления иностранной валют

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ЦБ: О максимальном объеме задолженности по операциям предоставления иностранной валют
ЦБ: О максимальном объеме задолженности по операциям предоставления иностранной валюты
28.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Банк России принял решение установить на 2017 год максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам репо в иностранной валюте и кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, в размере, эквивалентном 25 млрд долларов США (с 2014 года данный максимальный объем установлен в размере, эквивалентном 50 млрд долларов США).

Банк России установил указанный максимальный объем, исходя из существенного снижения по сравнению с 2014 годом потребности кредитных организаций в валютном рефинансировании, а также с учетом оценки возможных рисков.


Источник - ЦБ РФ
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