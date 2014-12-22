Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Темпы роста просрочки граждан по кредитным картам упали в девять раз

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:01
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,199
Благодарностей: 340
КП: 0.057
Темпы роста просрочки граждан по кредитным картам упали в девять раз
Темпы роста просрочки граждан по кредитным картам упали в девять раз
28.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
На 1 декабря 2016 года в России просрочка по кредитным картам сроком от 90 дней (90+) составила 245 млрд рублей. За год — с 1 декабря 2015-го — этот показатель вырос всего на 5%. При этом годом ранее (с 1 декабря 2014 года по 1 декабря 2015-го) рост просрочки 90+ по карточным кредитам был зафиксирован на уровне 45%.

Это следует из расчетов, проведенных коллекторской компанией «Секвойя кредит консолидейшн» специально для «Известий». Как считают коллекторы, причина резкого снижения темпов роста просрочки кроется в том, что банки стали более избирательно подходить к карточным заемщикам, кредитуя только клиентов, платежеспособность которых не вызывает сомнений. По прогнозам «Секвойи», в 2016 году объем просрочки по кредитным картам не превысит 250 млрд рублей, а в 2017 году рост этого показателя будет не более 5–10%.

По данным агентства, доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования в сегменте кредитных карт сейчас составляет 25%.

— Количество просроченных карточных займов достигает 5,5 млн, на 1 декабря 2016 года порядка 3,6–3,8 млн заемщиков имеют неоплаченные платежи по своим кредитным картам, — рассказала президент компании Елена Докучаева. — Кредитная карта часто побуждает совершать импульсивные и незапланированные покупки, стоимость которых нередко существенно превышает финансовые возможности клиента, поэтому в кризисные периоды банки отказались от прежней политики активной выдачи карт.

По словам Елены Докучаевой, банки стали более тщательно оценивать риски кредитования карточных заемщиков, хотя начиная с 2010 года наращивали кредитные портфели в среднем на 20–25% в год: кредитные карты нередко были дополнительным бонусом к каждому новому счету и выдавались практически каждому, кто был заинтересован в этом продукте. Статистика Центробанка также свидетельствует о сокращении общего количества кредиток у населения. По последним данным регулятора, на 1 октября 2016 года на руках у заемщиков было 29,6 млн кредитных карт — это на 5,4% меньше, чем на аналогичную дату 2015-го, и на 6,9% ниже, чем на 1 октября 2014 года.

— До кризиса клиенты банков зачастую, не подавая заявок и не оформляя документов, получали по почте кредитные карты с открытыми лимитами, — напомнила ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Анастасия Личагина. — По мере роста закредитованности населения доступ к нескольким картам с неиспользованными лимитами повышал соблазн покрыть за счет кредиток предшествующие займы. Клиенты банков перекредитовывались, менее досконально подходя к расчету новой стоимости заемных средств.

В 2016 году, по наблюдениям президента «Секвойи», кредитки предлагались лишь двум категориям клиентов, в платежеспособности которых можно не сомневаться, — вкладчикам и «зарплатникам». По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения за 11 месяцев 2016 года снизились на 5,8% к аналогичному периоду 2015-го — это уже третий год спада доходов россиян. Одновременно ставки по кредитным картам выросли до 30–40% годовых по сравнению с «докризисными» 20–25%. Предпринятые меры привели к повышению качества карточных заемщиков, использующих кредитки как «займы до зарплаты». Сейчас ставки по кредитным картам снижаются вместе с оживлением рынка розничного кредитования, о начале которого ЦБ объявил в марте 2016 года. Но пока это смягчение условий по кредитным картам нельзя назвать существенным: в разных банках они находятся на уровне 18–30% годовых.

— Действительно, мы наблюдаем снижение темпов роста просрочки по кредитным картам, — отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец. — Отчасти это связано с более консервативным подходом банков при установлении размера лимитов клиентам. Однако говорить о том, что сильно выросло качество самих заемщиков, не приходится — фактически сейчас банки имеют тот же самый пул заемщиков, что и год-два назад, поскольку длительность отношений банка с заемщиками по кредитным картам существенно выше, чем по аннуитетным кредитам. Также сказывается и общая тенденция на рынке: люди стараются меньше тратить, более рационально оценивая текущие возможности и перспективы, — мало кто ждет существенного улучшения своих материальных возможностей в ближайшее время.

По словам старшего вице-президента, директора департамента анализа рисков ВТБ24 Андрея Гулецкого, ограничения, которые были введены в кризис, смягчаются по отношению к заемщикам, демонстрирующим хорошее кредитное поведение.

— Например, это происходит в случае, когда клиент находился в длительной просроченной задолженности свыше двух лет назад, но последний год обслуживает свои кредиты без просрочек, — пояснил Андрей Гулецкий.



Источник - ИЗВЕСТИЯ
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России резко увеличилось количество просрочек по кредитным картам Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 77 02.08.2016 11:28
Задачи и решения по кредитным картам сфинкс Кредитные и дебетовые карты 36 18.08.2015 13:34
Россияне стали меньше доверять кредитным картам azeptik Новости в банковской сфере и страховании 2 21.05.2015 22:11
Долги по кредитным картам ведут к депрессии Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.05.2015 20:52
Сбербанк внес изменения в тарифы по кредитным картам с 15 февраля ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 2 22.03.2015 16:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kingcasha
Импортозамещение овощей обойдется России в $4,4 млрд
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар PAnt
О чем молчит Богатый Папа. Анти-МЛМ - Юрий Морозов
От PAnt в разделе «Бизнес-Литература»
Аватара нет
вкладывай в реально торгующего трейдера
От massiaf в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Commons
Банки не заинтересованы в биткойн-стартапах
От Commons в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Почему инвесторы не вкладывают в рыбоперерабатывающую промышленность России?
От Nikia Smalev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар InfernusZp
Liteasset - Liteasset.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,680
Тем
445,516
Сообщений
10,818,515

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube