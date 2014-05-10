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ЦБ РФ при любом сценарии не ожидает сильных потрясений на валютном рынке

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ЦБ РФ при любом сценарии не ожидает сильных потрясений на валютном рынке
ЦБ РФ при любом сценарии не ожидает сильных потрясений на валютном рынке
28.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России при любом сценарии развития экономики не ожидает сильных потрясений на валютном рынке, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы при любом сценарии (развития экономики) не ожидаем каких-то сильных потрясений. Потому что плавающий курс является, скажем так, амортизатором для внешних шоков", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что в настоящий момент зависимость национальной валюты от движения нефтяных котировок стала значительно меньше.

Еще в октябре этого года Набиуллина заявляла, что регулятор не планирует отказываться от плавающего курса рубля.

Банк России в ноябре 2014 года завершил переход к плавающему курсу рубля, демонтировав валютный коридор, существовавший в разных формах в течение почти 20 лет - с 1995 года. С этого момента ЦБ приступил к реализации денежно-кредитной политики, ориентируясь на целевой уровень инфляции, а не на поддержание курса национальной валюты.

Целевой уровень инфляции, определенный регулятором на конец 2017 года, составляет 4%.



Источник RNS.
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