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Гонконгская биржа стала лидером по объему проведенных IPO в 2016 году

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Гонконгская биржа стала лидером по объему проведенных IPO в 2016 году
Гонконгская биржа стала лидером по объему проведенных IPO в 2016 году
28.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Объем первичных размещений акций на Гонконгской бирже составил в этом году $25,1 млрд, что сделало ее лидером по этому показателю среди мировых торговых площадок, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои расчеты.

Лидерство Гонконгу обеспечили IPO китайских госкомпаний — причем, по мнению колумнистки Bloomberg Ниши Гопалан, такая ситуация сохранится и в следующем году.

На Шанхайской бирже в 2016 году прошли IPO объемом $17,2 млрд, Нью-Йоркской — $14,4 млрд, Nasdaq — $10,8 млрд, Токийской — $10,7 млрд, Шэнчженьской — $8 млрд, Лондонской — $7,8 млрд.



Источник - RNS
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